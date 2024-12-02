Как изучение Луны помогает понять другие планеты

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

На поверхности Луны выявлено более 109 тысяч новых кратеров благодаря использованию технологий искусственного интеллекта. Данные для исследования были собраны китайскими орбитальными аппаратами "Чанъэ-1" и "Чанъэ-2".

Фото: commons.wikimedia.org by Andrea Ripamonti, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Луна

Это позволило расширить базу данных кратеров более чем в десять раз. Анализ проводился с помощью нейронной сети, обученной на уже известных кратерах, что помогло точно идентифицировать и классифицировать ранее не обнаруженные образования.

Кратеры охватывают пять геологических периодов Луны, возраст которых варьируется от миллиардов лет до современных времён. Среди них обнаружены как небольшие, так и крупные кратеры диаметром до 550 км. Также алгоритм смог оценить возраст около 19 тысяч кратеров, основываясь на их характеристиках, таких как глубина и форма.

Технология машинного обучения предоставила новый взгляд на эволюцию Луны, поскольку кратеры служат своеобразными "летописями" Солнечной системы. Эти находки демонстрируют важность автоматизации в исследовании космических тел и открывают перспективы для изучения Марса и других планет с аналогичным подходом.

Планируется дальнейшая оптимизация алгоритма на основе данных новых лунных миссий, таких как "Чанъэ-5", а также адаптация технологии для анализа других небесных тел.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

