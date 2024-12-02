Как изучение Луны помогает понять другие планеты

На поверхности Луны выявлено более 109 тысяч новых кратеров благодаря использованию технологий искусственного интеллекта. Данные для исследования были собраны китайскими орбитальными аппаратами "Чанъэ-1" и "Чанъэ-2".
Это позволило расширить базу данных кратеров более чем в десять раз. Анализ проводился с помощью нейронной сети, обученной на уже известных кратерах, что помогло точно идентифицировать и классифицировать ранее не обнаруженные образования.
Кратеры охватывают пять геологических периодов Луны, возраст которых варьируется от миллиардов лет до современных времён. Среди них обнаружены как небольшие, так и крупные кратеры диаметром до 550 км. Также алгоритм смог оценить возраст около 19 тысяч кратеров, основываясь на их характеристиках, таких как глубина и форма.
Технология машинного обучения предоставила новый взгляд на эволюцию Луны, поскольку кратеры служат своеобразными "летописями" Солнечной системы. Эти находки демонстрируют важность автоматизации в исследовании космических тел и открывают перспективы для изучения Марса и других планет с аналогичным подходом.
Планируется дальнейшая оптимизация алгоритма на основе данных новых лунных миссий, таких как "Чанъэ-5", а также адаптация технологии для анализа других небесных тел.
Луна́ — единственный естественный спутник Земли.
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