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Английские учёные: оказывается, периодически Эверест становится ниже

1:42
Наука

Из-за изменения атмосферного давления высота Эвереста может ощущаться меньшей, чем она есть на самом деле. Это явление связано с изменениями давления воздуха на высоте, которые зависят от времени года и погодных условий.

Эверест
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эверест

Согласно исследованию, проведённому учёными из английского Университета Лафборо, давление воздуха на Эвересте колеблется от 309 до 343 гектопаскалей, что примерно в три раза меньше, чем на уровне моря. Такие изменения создают эффект "воспринимаемой высоты", из-за которого тело ощущает, что вершина ниже, чем её фактические 8 800 метров.

Эти колебания напрямую влияют на доступность кислорода для альпинистов. В периоды низкого давления содержание кислорода уменьшается, что усложняет дыхание и повышает нагрузку на организм. Именно поэтому большинство восходителей используют дополнительный кислород. Однако некоторым удаётся покорить вершину без его применения, хотя такие случаи редки.

Сравнение с К2, второй по высоте горой мира, показало, что при неблагоприятных погодных условиях Эверест может временно "уступать" в воспринимаемой высоте. Исследования также выявили, что лето — наиболее благоприятный сезон для восхождений, поскольку в это время давление воздуха выше, а кислорода больше.

Потепление климата также влияет на высоту Эвереста. С увеличением температуры возможно дальнейшее изменение атмосферного давления, что может сказаться на доступности кислорода и условиях для альпинистов.

Уточнения

Джомолу́нгма (тиб. ཇོ་མོ་གླང་མ, кит. трад. 珠穆朗瑪峰, упр. 珠穆朗玛峰, пиньинь Zhūmùlǎngmǎ fēng, палл. Чжумуланма фэн), Эвере́ст (англ. Mount Everest), Сагарма́тха (непальск. सगरमाथा), Шэнмуфэ́н (кит. трад. 聖母峰, упр. 圣母峰, пиньинь Shèngmǔ fēng) — высочайшая вершина Земли (8848,86 м).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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