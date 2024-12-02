Учёные нашли способ адаптации человека к межзвёздным полётам

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Гибернация, или способность впадать в состояние длительного сна, может стать ключом к освоению дальнего космоса.

Фото: Pixexid by Unreal, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Замороженный мозг

Новое исследование, проведённое учёными из Грайфсвальдского университета, изучает как летучие мыши сохраняют жизнедеятельность в таких условиях.

Выводы, демонстрируют важность клеток крови, называемых эритробластами, в процессе спячки. Летучие мыши обладают удивительной способностью изменять свойства своих кровяных клеток при охлаждении.

Исследователи заметили, что при снижении температуры клетки человека теряют эластичность и становятся вязкими, однако этот процесс прекращается при 23 °C.

У летучих мышей клетки продолжают адаптироваться даже при 10 °C, что позволяет им выживать в экстремальных условиях.

Это открытие может стать основой для разработки технологий, позволяющих человеку впадать в контролируемое состояние гибернации. Это критически важно для космических путешествий, учитывая огромные расстояния между звёздами.

"Ближайшая звезда находится на расстоянии 4,24 световых года, и даже с гипотетическими скоростями, близкими к скорости света, потребуется много лет для её достижения, изменения механических свойств клеток крови человека могут иметь более близкие медицинские перспективы", — комментирует Джеральд Кертх, руководитель исследования.

Уже сегодня хирурги применяют глубокую гипотермическую остановку кровообращения (ГГОК) для сложных операций.

Опыт летучих мышей может помочь создать более эффективные методы лечения, способные оптимизировать кровообращение при низких температурах.

Животный мир остаётся важным источником вдохновения. От арктических сусликов до летучих мышей — каждый вид предлагает уникальные подходы к адаптации в суровых условиях.

Такие исследования приближают нас к мечте о дальнем космосе и открывают перспективы в медицине.

Уточнения

Анабио́з (от др.-греч. ἀνα-βίωσις, ἀνα-βίωσεως «возвращение к жизни, воскрешение» ← др.-греч. ἀνᾰ- приставка со значением повторности + βίωσις, βίωσεως «жизнь») — временное замедление или прекращение жизненных процессов в организме под воздействием внешних или внутренних факторов. При этом жизненные процессы, такие как дыхание, сердцебиение и другие, замедлены настолько, что могут быть обнаружены только с помощью специальной аппаратуры.

