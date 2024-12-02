Рожь с корабля-призрака: новое слово в винокурении

12 ноября 1878 года деревянная трёхмачтовая шхуна "Джеймс Р. Бентли" плыла по озеру Гурон, когда её застал сильный шторм. Высокие волны и мощный ветер затопили судно недалеко от северной оконечности Мичигана.
Команда осталась жива благодаря помощи другого корабля, но груз — 36 000 бушелей ржи — навсегда остался на дне озера.
Прошло 146 лет, и теперь группа исследователей, винокуров и дайверов из Мичигана пытается дать этим зёрнам вторую жизнь. Их цель — создать уникальный виски из затонувшей ржи.
Затонувшее судно было обнаружено в 1984 году недалеко от Чебойгана. Корабль длиной 170 футов находится на глубине 165 футов.
Пол Эхорн, владелец затонувшего судна, разрешил организовать экспедицию, чтобы извлечь ржаные семена.
В сентябре команда исследователей погрузилась к останкам корабля и подняла образцы ржи, сохранившейся с XIX века.
"Я увидел светлые зёрна, подумал, неужели они ещё пригодны?” -вспоминает Дасти Клифман дайвер
Извлечённые семена доставили в лабораторию Университета штата Мичиган. Часть зерна оказалась испорченной, но некоторые зёрна выглядели хорошо.
Эрик Олсон, ботаник приступил к экспериментам, чтобы попытаться прорастить семена. Использовались разные методы: охлаждение, гормональные растворы и сушка. Однако пока прорастить их не удалось.
Олсон не сдаётся. Он изучает ДНК ржи, чтобы определить её сорт и происхождение.
Учёный также планирует использовать генетическое редактирование для воссоздания этого старинного сорта. Из возрождённой ржи в будущем можно будет делать виски.
Проект имеет и более масштабную цель.
Чад Мангер, основатель компании Mammoth Distilling, надеется возродить производство ржи в Мичигане, где эта культура была значимой для экономики 120 лет назад.
В его планах также создание туристической "Ржаной тропы Мичигана", которая объединит фермы и винокурни штата.
Дистилля́ция (от лат. distillatio — стекание каплями; перегонка) — процесс испарения жидкости с последующим охлаждением и конденсацией паров, который используется, прежде всего, для разделения жидких смесей и очистки выделяемых веществ. Основан на различии в температурах кипения компонентов смеси.
Гуро́н (англ. Lake Huron) — озеро в США и Канаде, одно из североамериканских Великих озёр (второе по площади после Верхнего). Расположено восточнее озера Мичиган, соединено с ним проливом Маккинак. Гидроним от наименования индейского племени гурон, относимого к группе ирокезов.
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