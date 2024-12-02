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Как глобальное потепление уничтожает коралловые рифы и что можно сделать

2:19
Наука

Адаптация кораллов к потеплению океана и тепловым волнам может оказаться крайне сложной задачей, если глобальные выбросы парниковых газов не будут быстро сокращены.

Течения в Атлантическом океане
Фото: Wikimedia Commons by RedAndr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Течения в Атлантическом океане

По словам международной группы исследователей, естественный отбор способен помочь кораллам справляться с повышением температуры.

Однако это возможно только при условии выполнения Парижского соглашения, ограничивающего глобальное потепление до двух градусов Цельсия.

"Реальность такова, что океанские тепловые волны вызывают массовую гибель кораллов на мелководных тропических рифах, и такие события будут усиливаться по мере изменения климата", — отмечает доктор Лиам Лакс, из Университета Ньюкасла.

Экспериментальные исследования указывают на потенциал адаптации кораллов к тепловому стрессу, но вопрос в том, могут ли они успевать за глобальными изменениями.

Исследование показывает: при среднем и высоком уровне потепления ресурсы для адаптации будут исчерпаны.

Исследователи использовали эколого-эволюционную модель, чтобы изучить популяции кораллов в Палау, западная часть Тихого океана.

Модель учитывает данные о термической и эволюционной биологии кораллов, их экологии и прогнозы по использованию ископаемого топлива.

"При ожидаемом потеплении на 3-5 градусов к концу века естественного отбора будет недостаточно для спасения наиболее уязвимых видов, для сохранения коралловых рифов потребуется активное сокращение выбросов и продуманные подходы к управлению экосистемами", — подчеркнул Питер Мамби, профессор из Университета Квинсленда.

Моделирование текущего уровня выбросов указывает на значительное ухудшение состояния рифов и риск исчезновения теплочувствительных видов.

Среди возможных решений — селекция кораллов с повышенной устойчивостью к жаре. Однако эти подходы всё ещё находятся на стадии экспериментов. 

"Генетическая адаптация способна компенсировать часть потерь коралловых рифов, если человечество предпримет срочные меры по борьбе с изменением климата", — подчеркивает доктор Лакс. 

Коралловые рифы играют ключевую роль в мировых морских экосистемах.

Уточнения

Кора́лл — материал скелета колонии коралловых полипов. Большие скопления кораллов формируют коралловые рифы и коралловые острова. Рост кораллов составляет обычно даже в благоприятных условиях не более 1 см в год в продольном направлении, поэтому на формирование среднего рифа могут уйти столетия, острова — тысячелетия. Кораллы на данный момент находятся на грани полного исчезновения.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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