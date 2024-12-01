Почему переливание крови остаётся сложной задачей

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Более ста лет назад австрийский врач Карл Ландштейнер открыл, что эритроциты разных людей могут быть несовместимы. Это открытие привело к созданию системы групп крови ABO, за что учёный был удостоен Нобелевской премии в 1930 году. Благодаря его работе переливание крови стало безопасной процедурой.

Фото: Wikimedia Commons by Senior Airman Shane Karp is licensed under Public domain донор, переливание крови

Многие знают свою группу крови по системе ABO, которая включает четыре основные группы: A, B, AB и O. Группы определяются антигенами — белками и сахарами на поверхности эритроцитов. Генетика играет ключевую роль: группа крови наследуется от родителей. O — самая распространённая группа, но она рецессивная, поэтому для её формирования нужны две копии гена O. Антигены A и B доминируют, что определяет другие группы крови.

Кроме системы ABO, кровь также делится на положительную и отрицательную в зависимости от наличия резус-фактора. Этот антиген наследуется по более сложной генетической схеме, но резус-положительная кровь встречается чаще. Вместе система ABO и резус-фактор формируют восемь основных групп крови.

Однако на этом сложность не заканчивается. На эритроцитах обнаружено более 350 антигенов, которые могут создавать уникальные группы крови. По состоянию на 2024 год Международное общество переливания крови признаёт 47 систем групп крови, каждая из которых может включать несколько подгрупп.

Некоторые редкие группы крови связаны с заболеваниями. Например, фенотип Маклеода ассоциирован с неврологическим расстройством, а серповидноклеточная анемия чаще встречается у людей африканского или латиноамериканского происхождения. Пациентам с этим заболеванием часто требуются переливания крови, что делает их иммунную систему чувствительной к антигенам донорской крови. Это может осложнить поиск подходящего донора.

Проблема совместимости крови подчёркивает необходимость разнообразного донорского запаса.

«Нам нужны доноры из всех этнических групп, чтобы кровь была доступна каждому пациенту», — отмечает главный врач отделения Красного Креста Эмили Коберли.

Учёные работают над созданием универсальной донорской крови, удаляя антигены из эритроцитов или выращивая их в лабораторных условиях. Это открытие могло бы сделать переливание безопасным для всех.

Уточнения

Серповидноклеточная анемия — наследственная гемоглобинопатия, связанная с таким нарушением строения белка гемоглобина, при котором он приобретает особое кристаллическое строение.



Карл Ла́ндштейнер (нем. Karl Landsteiner; 14 июня 1868, Баден — 26 июня 1943, Нью-Йорк) — австрийский и американский врач, химик, иммунолог, инфекционист.



Антиген (англ. antigen от antibody generator — «производитель антител») — вещество, которое организм рассматривает как чужеродное и даёт на него иммунный ответ, имеющий целью удалить это вещество.



Резус-фактор или резус, Rh — одна из 43 систем групп крови, признаваемых Международным обществом трансфузиологов (ISBT). Клинически наиболее важная система после системы AB0.

