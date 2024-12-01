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От океана до тарелки: как микропластик проникает в пищу

2:17
Наука

Когда мы наслаждаемся рыбой или морепродуктами, то получаем не только полезные вещества, такие как омега-3 жирные кислоты и витамин D, но и тысячи частиц микро- и нанопластика. Эти пластиковые частицы размером менее 5 мм попадают в океаны из человеческих отходов и проникают в пищевую цепочку.

пластиковые отходы, океан
Фото: Wikimedia Commons by https://commons.wikimedia.org/wiki/File:التلوث.jpg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пластиковые отходы, океан

Согласно данным Ifremer, в океанах плавает около 24 400 миллиардов микрочастиц пластика. Эти частицы содержатся во всех уровнях морской экосистемы — от микроводорослей до хищных рыб. Такая загрязнённость угрожает не только морским экосистемам, но и вызывает серьёзные опасения о влиянии на здоровье человека.

С 1950-х годов производство пластика неуклонно росло, достигнув 58 миллионов тонн в Европе к 2022 году. В результате крупные пластиковые отходы со временем расщепляются под воздействием солнца, воды и микроорганизмов на микропластик (1-5 мм) и нанопластик (менее 100 нанометров), которые загрязняют почву, воду и воздух.

Эти частицы накапливаются в организмах морских обитателей через процесс биоаккумуляции. Микропластик, попадая в организм животных, оказывает токсическое воздействие: у мидий он может блокировать пищеварительную систему, вызывать повреждение ДНК, активировать иммунные реакции и нарушать клеточные функции. Последствия зависят от размера частиц, их состава и токсичных добавок, таких как фталаты, которые являются эндокринными разрушителями.

Частое потребление морепродуктов может привести к тому, что человек проглатывает тысячи частиц микропластика ежегодно. Исследования показывают, что в организме человека микропластик может вызывать повреждения клеток и нарушение их функций, а также переносить патогенные микроорганизмы, повышая риск инфекционных заболеваний.

Учёные продолжают изучать, как именно микро- и нанопластик влияет на здоровье человека, но уже сейчас многие гипотезы вызывают тревогу.

Уточнения

Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.

Биоаккумуляция (в экологии) — накопление организмом химических веществ, поступающих из окружающей среды в концентрации большей, чем находится в окружающей среде.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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