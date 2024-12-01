Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Орешник взорвал соцсети настолько, что в Набережных Челнах именем ракеты хотят назвать ребёнка
Что собака хочет сказать, укладывая голову между вашими ногами
Как вязаные вещи вернулись в мировую моду и заняли высокие подиумы
Фертильность взлетит после этих упражнений: советы для пар
Названы 3 простых способа продлить жизнь аккумулятору на авто с пробегом
Как сделать суп вкуснее: секрет ресторанных поваров
Российские учёные научились определять токсичность препаратов от рака
5 простых методов, чтобы разморозить замок автомобиля за минуту
Как добиться плоского живота без диет и изнурительных тренировок

Поведение животных стало новым индикатором природных катаклизмов

1:24
Наука

Учёные нашли способ прогнозировать природные катаклизмы, ориентируясь на поведение животных.

Птицы
Фото: commons.wikimedia.org by jvl!o (Julio Maldonado Mourelle), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Птицы

С помощью крошечных передатчиков, закреплённых на млекопитающих, птицах и насекомых, исследователи собирают данные, которые помогают предсказывать землетрясения, извержения вулканов и другие бедствия. Эти данные передаются на спутники, первый из которых запустят в следующем году. В дальнейшем сеть планируется расширить до шести спутников.

Эксперименты уже доказали эффективность метода. На Сицилии наблюдения за животными у склонов вулкана Этна помогли предсказать извержения: животные демонстрировали тревожное поведение, избегая опасных участков. В итальянских Абруццо реакция собак и сельскохозяйственных животных позволила предсказать семь из восьми крупных землетрясений за последние 12 лет.

Исторические примеры подтверждают гипотезу: в 373 году до н. э. животные покинули греческий город Хелице перед землетрясением, а в 1975 году змеи и крысы в Китае массово оставили свои норы. Исследователи связывают это поведение с природными инстинктами животных, позволяющими ощущать тектонические сдвиги и изменения в атмосфере, включая выбросы ионов.

Уточнения

Катаклизм (глобальная катастрофа) — резкий перелом в характере и условиях органической жизни на обширном пространстве земной поверхности под влиянием разрушительных атмосферных и вулканических процессов.

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Марина Федункив назвала новорождённого ребёнка интернациональным именем
Шоу-бизнес
Марина Федункив назвала новорождённого ребёнка интернациональным именем
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно
Красота и стиль
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно Аудио 
Простой способ избавиться от кротов на даче с использованием обычных остатков еды
Садоводство, цветоводство
Простой способ избавиться от кротов на даче с использованием обычных остатков еды Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри

Певец Сергей Лазарев объяснил, почему уходит из шоу "Ну-ка, все вместе!".

Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Противопоставить Орешнику. Зеленский будет в НАТО клянчить противоракетную систему THAAD Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Частые ошибки при замене свечей зажигания
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Последние материалы
Орешник взорвал соцсети настолько, что в Набережных Челнах именем ракеты хотят назвать ребёнка
Что собака хочет сказать, укладывая голову между вашими ногами
Как вязаные вещи вернулись в мировую моду и заняли высокие подиумы
Фертильность взлетит после этих упражнений: советы для пар
Названы 3 простых способа продлить жизнь аккумулятору на авто с пробегом
Как сделать суп вкуснее: секрет ресторанных поваров
Российские учёные научились определять токсичность препаратов от рака
5 простых методов, чтобы разморозить замок автомобиля за минуту
Как добиться плоского живота без диет и изнурительных тренировок
Осеннее сокращение — россияне снизили объём досрочного погашения кредитов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.