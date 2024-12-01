Поведение животных стало новым индикатором природных катаклизмов

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные нашли способ прогнозировать природные катаклизмы, ориентируясь на поведение животных.

Фото: commons.wikimedia.org by jvl!o (Julio Maldonado Mourelle), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Птицы

С помощью крошечных передатчиков, закреплённых на млекопитающих, птицах и насекомых, исследователи собирают данные, которые помогают предсказывать землетрясения, извержения вулканов и другие бедствия. Эти данные передаются на спутники, первый из которых запустят в следующем году. В дальнейшем сеть планируется расширить до шести спутников.

Эксперименты уже доказали эффективность метода. На Сицилии наблюдения за животными у склонов вулкана Этна помогли предсказать извержения: животные демонстрировали тревожное поведение, избегая опасных участков. В итальянских Абруццо реакция собак и сельскохозяйственных животных позволила предсказать семь из восьми крупных землетрясений за последние 12 лет.

Исторические примеры подтверждают гипотезу: в 373 году до н. э. животные покинули греческий город Хелице перед землетрясением, а в 1975 году змеи и крысы в Китае массово оставили свои норы. Исследователи связывают это поведение с природными инстинктами животных, позволяющими ощущать тектонические сдвиги и изменения в атмосфере, включая выбросы ионов.

Уточнения

Катаклизм (глобальная катастрофа) — резкий перелом в характере и условиях органической жизни на обширном пространстве земной поверхности под влиянием разрушительных атмосферных и вулканических процессов.



Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

