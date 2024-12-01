Токсичная вода унесла жизни 350 слонов в Африке в 2020 году

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские ученые раскрыли причину массовой гибели 350 слонов в Ботсване в 2020 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License Африканский слон

Исследование, опубликованное в журнале Science of the Total Environment, показало, что слоны погибли из-за токсинов, вырабатываемых сине-зелеными водорослями.

Аномальное цветение водорослей было вызвано изменением климата: засушливый 2019 год сменился влажным 2020-м, что привело к всплеску роста токсичных водорослей. Спутниковые данные и пространственный анализ связали водоемы с высокой концентрацией токсинов с местами гибели слонов. Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, ученые не смогли своевременно собрать образцы, но позднее анализ подтвердил главную причину.

Гибель животных произошла в дельте реки Окаванго, где токсины попадали в воду после подъема питательных веществ из почвы. Водопои с высокой концентрацией водорослей стали смертельно опасными: слоны погибали в течение 88 часов после употребления зараженной воды.

Уточнения

Слоно́вые или слоны́ (лат. Elephantidae), — семейство класса млекопитающих из отряда хоботных.



А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.

