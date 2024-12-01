Самый крупный в мире коралл обнаружен у берегов Соломоновых островов

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Морские исследователи обнаружили самый крупный коралл в истории у берегов архипелага Три Сестры в провинции Макира-Улава, расположенного на Соломоновых островах.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дайвинг

Его размеры поражают — 34 метра в длину и 32 метра в ширину, что превосходит размеры синего кита. Коралл, которому может быть от 300 до 500 лет, был первоначально принят за тень затонувшего корабля.

Учёные считают находку важным шагом в сохранении морской экосистемы и надеются, что она привлечёт внимание к защите уникальных морских обитателей. Коралл уже сравнили с природной "самой высокой деревом", и теперь он официально превзошёл своего предшественника — знаменитый коралл "Big Momma" из Американского Самоа.

Открытие стало возможным благодаря экспедиции инициативы Pristine Seas от National Geographic, возглавляемой исследователем Энриком Салой.

Уточнения

Кора́лл — материал скелета колонии коралловых полипов.



Соломо́новы Острова́ (англ. Solomon Islands [ˈsɒləmən ˈaɪlənds]) — государство в юго-западной части Тихого океана, в Меланезии, занимающее бо́льшую часть одноимённого архипелага, а также некоторые другие островные группы.

