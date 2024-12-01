Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно посадить виноград, чтобы он приносил богатый урожай
Как поддержать здоровье собаки зимой: важные советы по питанию
Какое зеркало выбрать для ванной комнаты, чтобы она стала красивой, просторной и уютной
Экономике конец — потеря Покровска Украиной не за горами
Секреты приготовления идеального гуакамоле с авокадо
Настоящее итальянское томатное удовольствие — готовим пасту аррабиата за несколько минут
Как выбрать идеальный груминг-салон для вашей собаки
Маски из хурмы: уникальный натуральный уход для молодости и сияния вашей кожи
Стюардесса раскрыла самый раздражающий вопрос пассажиров на борту самолёта

Древний водный путь помог египтянам возвести известные пирамиды

0:55
Наука

Археологи разгадали давнюю тайну строительства египетских пирамид, установив способ транспортировки массивных каменных блоков.

Сфинкс
Фото: Openverse by S J Pinkney, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сфинкс

Исследования показали, что в период строительства пирамид существовал древний водный путь — ответвление реки Нил, названное Ахрамат. Этот водный канал использовался для доставки материалов к месту возведения монументальных сооружений.

Открытие стало возможным благодаря радиолокационным спутниковым снимкам, анализу окаменелой почвы и углеродным исследованиям, подтвердившим существование речной экосистемы на месте древнего русла. Эксперты установили, что спустя две тысячи лет после строительства пирамид климат региона изменился, и водный поток исчез.

Находка проливает свет на технологические возможности древнего Египта и его умение адаптироваться к природным условиям.

Уточнения

Еги́петские пирами́ды — древние каменные сооружения пирамидальной формы, расположенные в Египте.

Строи́тельство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри Аудио 
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно
Красота и стиль
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри

Певец Сергей Лазарев объяснил, почему уходит из шоу "Ну-ка, все вместе!".

Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Частые ошибки при замене свечей зажигания
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Японская кухня. Можно ли крутить самому роллы в домашних условиях, и сложно ли это? Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Марина Федункив назвала новорождённого ребёнка интернациональным именем
Советы для быстрого прогрева двигателя зимой
Почему владельцы Chery, Haval и Geely чаще обращаются по каско
Почему владельцы Chery, Haval и Geely чаще обращаются по каско
Последние материалы
5 недорогих автомобилей с надёжными двигателями
Тормозить нельзя: как правильно вести себя на скользком участке
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Выбираем собаку: важно ли, кто перед вами — мальчик или девочка
Чем опасен "плохой" холестерин и как с ним бороться
Как выбрать стильный тюль? Советы дизайнеров
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Когда собирать арбуз? Узнайте, как проверить его зрелость
Эти загадки древних кодов остаются нерешёнными столетиями
В 2024 году самой вкусной детской конфетой в Венгрии стала конфета с неожиданным вкусом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.