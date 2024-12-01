Древний водный путь помог египтянам возвести известные пирамиды

Археологи разгадали давнюю тайну строительства египетских пирамид, установив способ транспортировки массивных каменных блоков.
Исследования показали, что в период строительства пирамид существовал древний водный путь — ответвление реки Нил, названное Ахрамат. Этот водный канал использовался для доставки материалов к месту возведения монументальных сооружений.
Открытие стало возможным благодаря радиолокационным спутниковым снимкам, анализу окаменелой почвы и углеродным исследованиям, подтвердившим существование речной экосистемы на месте древнего русла. Эксперты установили, что спустя две тысячи лет после строительства пирамид климат региона изменился, и водный поток исчез.
Находка проливает свет на технологические возможности древнего Египта и его умение адаптироваться к природным условиям.
Еги́петские пирами́ды — древние каменные сооружения пирамидальной формы, расположенные в Египте.
Строи́тельство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений.
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