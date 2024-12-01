Древний водный путь помог египтянам возвести известные пирамиды

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи разгадали давнюю тайну строительства египетских пирамид, установив способ транспортировки массивных каменных блоков.

Фото: Openverse by S J Pinkney, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сфинкс

Исследования показали, что в период строительства пирамид существовал древний водный путь — ответвление реки Нил, названное Ахрамат. Этот водный канал использовался для доставки материалов к месту возведения монументальных сооружений.

Открытие стало возможным благодаря радиолокационным спутниковым снимкам, анализу окаменелой почвы и углеродным исследованиям, подтвердившим существование речной экосистемы на месте древнего русла. Эксперты установили, что спустя две тысячи лет после строительства пирамид климат региона изменился, и водный поток исчез.

Находка проливает свет на технологические возможности древнего Египта и его умение адаптироваться к природным условиям.

Уточнения

Еги́петские пирами́ды — древние каменные сооружения пирамидальной формы, расположенные в Египте.



Строи́тельство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений.

