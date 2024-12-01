Наука объяснила переход наших предков к прямохождению

Испанские ученые из Барселонского университета совместно с Университетской школой Жимбернат раскрыли новые подробности о переходе древних предков человека к прямохождению.
Используя 3D-моделирование, исследователи проанализировали строение двигательных мышц ископаемых гоминидов, таких как австралопитеки и парантропы.
Оказалось, что эти древние виды сочетали прямохождение с лазаньем по деревьям, что подтверждают анатомические особенности плечевых мышц. В частности, изучение проксимального эпифиза локтевой кости позволило понять, как эволюция двигательного аппарата способствовала адаптации к разным способам передвижения.
Исследование также проливает свет на малоизученный вид Australopithecus sediba и Paranthropus boisei, вызывавший научные споры. Выяснилось, что представители рода Homo, включая современных людей, утратили анатомические приспособления для лазания, что связано с эволюционным развитием и изменением образа жизни.
Челове́к — общественное существо, обладающее разумом и сознанием, субъект общественно-исторической деятельности и культуры.
Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
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