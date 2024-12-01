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Наука объяснила переход наших предков к прямохождению

1:06
Наука

Испанские ученые из Барселонского университета совместно с Университетской школой Жимбернат раскрыли новые подробности о переходе древних предков человека к прямохождению.

Первыми модельерами были неандертальцы
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno,_Neanderthal_Mother_(detail_of_diorama).jpg by Jaroslav A. Polák
Первыми модельерами были неандертальцы

Используя 3D-моделирование, исследователи проанализировали строение двигательных мышц ископаемых гоминидов, таких как австралопитеки и парантропы.

Оказалось, что эти древние виды сочетали прямохождение с лазаньем по деревьям, что подтверждают анатомические особенности плечевых мышц. В частности, изучение проксимального эпифиза локтевой кости позволило понять, как эволюция двигательного аппарата способствовала адаптации к разным способам передвижения.

Исследование также проливает свет на малоизученный вид Australopithecus sediba и Paranthropus boisei, вызывавший научные споры. Выяснилось, что представители рода Homo, включая современных людей, утратили анатомические приспособления для лазания, что связано с эволюционным развитием и изменением образа жизни.

Уточнения

Челове́к — общественное существо, обладающее разумом и сознанием, субъект общественно-исторической деятельности и культуры.

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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