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Ураганы 5-й категории становятся нормой из-за потепления

Наука

Новое исследование подтверждает: изменение климата, вызванное деятельностью человека, усиливает интенсивность атлантических ураганов, поднимая их мощность на одну категорию по шкале ураганов Саффира-Симпсона. Эта шкала оценивает ураганы по максимальной скорости ветра, и теперь, как показывают исследования, изменения климата значительно влияют на силу штормов.

ураган
Фото: Wikimedia Commons by NASA Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ураган

По данным, опубликованным в журнале Environmental Research: Climate, с 2019 по 2023 год средняя скорость ветра во время ураганов увеличилась примерно на 29 км/ч (18 миль/ч). Это соответствует повышению интенсивности ураганов на одну категорию. Аналогичный анализ, проведённый Climate Central, показывает, что в 2024 году изменение климата усилило все атлантические ураганы в среднем на ту же величину, что увеличило риск ущерба.

Учёный-климатолог из Climate Central Дэниел Гилфорд объясняет: "Наша атмосфера перераспределяет тепло, нагревающее экватор, через ураганы".

Он и его коллеги разработали новую систему для быстрого измерения влияния изменения климата на скорость ветра. Сравнив исторические данные и современные показатели, исследователи выявили, что из 38 ураганов за последние пять лет 30 стали мощнее из-за изменения климата. Три из них — Лоренцо (2019), Иэн (2022) и Ли (2023) — достигли 5-й категории.

Ураган "Рафаэль", который обрушился на Кубу в ноябре 2024 года, усилился с первой до третьей категории, увеличив скорость ветра на 45 км/ч (28 миль/ч). Потепление поверхностей океанов стало ключевым фактором, усилением скорости ветра в других ураганах: "Милтон" и "Берил" набрали дополнительно 40 км/ч (24 мили/ч) и 25 км/ч (16 миль/ч) соответственно.

Эти данные подчёркивают, что изменение климата не только увеличивает частоту, но и усиливает мощность ураганов, делая их более разрушительными.

Уточнения

Шкала ураганных ветров Саффира — Симпсона (SSHWS), или шкала ураганов Саффира — Симпсона (SSHS), классифицирует ураганы — тропические циклоны западного полушария — которые превышают интенсивность тропических депрессий и тропических штормов — на пять категорий, различающихся по интенсивности их продолжительных ветров.

Ураган Иэ́н (англ. Ian, на русском языке также встречаются варианты транслитерации Ие́н, Иа́н, Ян и Йен) — разрушительный ураган пятой категории, обрушившийся в сентябре 2022 года на атлантическое побережье Америки.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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