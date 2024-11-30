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ЦЕРН прервал сотрудничество с Россией и Белоруссией

1:23
Наука

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) приостановила сотрудничество со специалистами из России и соседней республики с 30 ноября.

ЦЕРН
Фото: commons.wikimedia.org by Bibinsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ЦЕРН

"Решение стран-участниц организации прекратить кооперацию с Москвой и Минском затронет прежде всего сотрудничество с российскими научными институтами. Отсутствие учёных из РФ будет ощутимо, однако ЦЕРН сможет компенсировать их убыль", — сказано в публикации портала Swissinfo.

Ранее, в марте, представители ЦЕРН заявили о намерении прекратить сотрудничество с российскими учёными, отметив, что менее 500 человек, связанных с российскими учреждениями, работают с организацией. ЦЕРН планирует передать задачи на Большом адронном коллайдере другим группам специалистов.

Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова назвала отказ ЦЕРН от сотрудничества политизированным.

ЦЕРН является крупнейшим в мире центром фундаментальных исследований в области физики элементарных частиц, расположенным на территории Швейцарии и Франции. Организация проводит исследования с использованием Большого адронного коллайдера, и в экспериментах на базе ЦЕРН участвуют около 17 тысяч приглашенных учёных из 110 стран.

Уточнения

Европе́йская организа́ция по я́дерным иссле́дованиям (в других переводах — Ев­ро­пей­ский центр ядер­ных ис­сле­до­ва­ний), ЦЕРН (от фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, CERN) — межгосударственная научная организация Европейского союза, крупнейшая по размерам в мире лаборатория физики высоких энергий. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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