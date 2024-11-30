На снимках NASA найден заброшенный город, погребённый подо льдом в Гренландии

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Учёные NASA обнаружили заброшенный "город" эпохи Холодной войны под льдом Гренландии с помощью радиолокационного изображения, полученного во время облёта региона, сообщает Independent.

Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гренландский ледник

В апреле 2024 года исследователи пролетели над северной Гренландией на самолёте Gulfstream III NASA и сделали радиолокационное изображение, которое показало заброшенный военный объект под названием Кэмп Сенчури, построенный в 1959 году под поверхностью ледяного щита Гренландии.

Кэмп Сенчури был заброшен в 1967 году и с тех пор был погребён под снегом и льдом, а его прочные конструкции теперь находятся на глубине не менее 30 м (100 футов) под поверхностью, по данным исследователей.

Алекс Гарднер из Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) сказал, что они изначально не знали, что такое объект, но в конечном итоге определили его как Кэмп Сенчури.

Прошлые воздушные съемки предоставляли только двухмерный профиль ледяного покрова, но апрельский пролет позволил исследователям использовать прибор NASA UAVSAR, установленный на днище самолёта, который может создавать карты с большей размерностью.

Учёный NASA Чад Грин сказал, что новые данные показывают отдельные сооружения в секретном городе так, как никогда раньше, включая запланированную планировку базы с параллельными сооружениями, соответствующими туннелям, построенным для размещения нескольких объектов.

Карты, сделанные с помощью обычного радара, использовались для подтверждения оценок глубины лагеря Century, что поможет определить, когда тающий лёд может вновь обнажить лагерь и любые оставшиеся биологические, химические и радиоактивные отходы, захороненные вместе с ним.

Исследователи надеются, что этот подход с использованием таких инструментов поможет учёным измерить толщину ледяных покровов в аналогичных условиях в Антарктиде и ограничить оценки будущего повышения уровня моря.

Доктор Грин сказал, что их цель состояла в том, чтобы откалибровать, проверить и понять возможности и ограничения UAVSAR для картирования внутренних слоёв ледяного щита и интерфейса ледового ложа.

Он также подчеркнул, что без подробных знаний толщины льда невозможно узнать, как ледяные щиты отреагируют на быстрое потепление океанов и атмосферы, что значительно ограничивает наши возможности прогнозирования темпов повышения уровня моря.

Учёные надеются, что результаты последних тестовых съёмок позволят создать следующее поколение аэрофотосъёмки в Гренландии, Антарктиде и за её пределами.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

