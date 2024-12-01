Хакеры придумали новый способ кражи паролей от Google-аккаунтов

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Хакеры разработали новый способ кражи паролей Google-аккаунтов через браузер Chrome.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Хакер

С помощью вредоносной программы они активируют специальный "киоск-режим", блокируя стандартные элементы управления браузером и функции выхода из полноэкранного режима. Пользователь оказывается на фишинговой странице, где вводит свой пароль, который затем сохраняется и похищается злоумышленниками. Киберпреступники используют этот метод с августа 2024 года, применяя инструменты, появившиеся еще в 2018 году.

Эксперты рекомендуют вместо заблокированных клавиш Esc и F11 использовать сочетания клавиш Alt+F4, Ctrl+Shift+Esc, Ctrl+Alt+Delete или Alt+Tab для принудительного закрытия браузера. В крайнем случае можно перезагрузить устройство, запустив его в безопасном режиме и провести проверку на вирусы.

Чтобы минимизировать риск, пользователям рекомендуется быть осторожными при вводе данных, избегать сомнительных действий в браузере и регулярно обновлять антивирусное ПО.

Уточнения

Google Chrome ( МФА [ɡuːɡl krəum], MWCD /ˈgü-gəl ˈkrōm/, chrome с англ. — «хром») — браузер, разрабатываемый компанией Google на основе свободного браузера Chromium и движка Blink (до апреля 2013 года использовался WebKit).



Ха́кер (англ. hacker, от to hack — обтёсывать, делать зарубку) — многозначный термин в области вычислительной техники и программирования.

