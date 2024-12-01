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Эти загадки древних кодов остаются нерешёнными столетиями

2:24
Наука

Несмотря на впечатляющий прогресс в криптографии, множество древних кодов остаются нерешёнными и продолжают интриговать учёных и историков.

Двоичный код
Фото: Openverse by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Двоичный код

Одним из таких загадочных артефактов является диск Фестоса, обнаруженный на Крите. Этот глиняный артефакт, которому более 3 тысяч лет, украшен символами, не принадлежащими ни к одному известному языку. Учёные предполагают, что диск может содержать информацию о ритуалах или земельных спорах, но его расшифровка остаётся недостижимой.

Ещё одна тайна связана с кодексом Рохонца — 448-страничным манускриптом, написанным на неизвестном алфавите. Этот документ содержит более 800 уникальных символов, что предполагает создание искусственного языка. Некоторые исследователи считают, что это религиозный текст, магический трактат или даже средневековая шутка.

Не менее загадочна надпись на мемориале в Шугборо-Холле. Расположенное в Англии XVIII века, сооружение хранит таинственную последовательность букв, которую историки связывают с различными гипотезами, но ни одна из них не подтверждена. Эта надпись продолжает быть головоломкой даже для опытных криптографов.

Исторические загадки также связаны с сокровищами. Так, документы Била описывают место, где спрятано золото XIX века, но лишь одна часть текста была расшифрована, оставив основные секреты нераскрытыми.

Не обошлось и без трагических загадок. В 1948 году на австралийском пляже нашли тело мужчины с обрывком бумаги, на котором было написано "Tamam Shud". Этот случай породил множество теорий, включая шпионские версии, но точный смысл подсказки неизвестен.

И, наконец, в центре штаб-квартиры ЦРУ находится скульптура "Криптос". Этот объект включает четыре зашифрованных послания, три из которых расшифрованы, но четвёртое остаётся тайной. Несмотря на подсказки автора, его послание до сих пор недоступно даже для лучших специалистов в криптографии.

Эти коды из разных эпох и контекстов напоминают, что даже передовые технологии не могут раскрыть всех секретов прошлого.

Уточнения

Код — взаимно однозначное отображение конечного упорядоченного множества символов, принадлежащих некоторому конечному алфавиту, на иное, не обязательно упорядоченное, как правило более обширное множество символов для кодирования передачи, хранения или преобразования информации.

Зага́дка — метафорическое выражение, в котором один предмет изображается посредством другого, имеющего с ним какое-нибудь, хотя бы отдалённое сходство; на основании этого выражения человек и должен отгадать задуманный предмет.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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