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Устройства фирмы Dell не могут выключиться из-за Windows 11

0:44
Наука

Пользователи Windows 11 в версии 24H2 столкнулись с неожиданной проблемой: некоторые компьютеры фирмы Dell невозможно выключить или перевести в спящий режим.

Компьютер с Windows
Фото: GoodFon.com by Microsoft, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Компьютер с Windows

Ошибка связана с конфликтом системы с программой Dell Encryption версии 11.9 и старше. При этом проблема не затрагивает более новые версии программы.

Компания Dell подтвердила наличие проблемы, а эксперты рекомендуют пользователям как можно скорее установить обновление до версии 11.10 или выше, чтобы избежать неудобств.

Пока не ясно, могут ли возникнуть подобные сбои при использовании других программ шифрования.

Уточнения

Windows 11 — проприетарная операционная система (ОС) для персональных компьютеров, разработанная компанией Microsoft в рамках семейства Windows NT, преемница Windows 10.

Dell Inc. — американская компания, один из крупнейших в мире производителей вычислительной техники.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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