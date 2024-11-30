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Космическое загрязнение: земные микробы обнаружены на образцах астероида Рюгу

4:38
Наука

Научная сенсация: образцы с астероида Рюгу, доставленные на Землю японским зондом "Хаябуса-2", оказались неожиданно загрязнены земными микроорганизмами, несмотря на строгие меры биологической защиты. Этот факт вызывает серьезные вопросы о способности человечества сохранять чистоту межпланетных проб и о том, насколько это может повлиять на поиски внеземной жизни. Например, можно ли вообще гарантировать, что пробы из космоса останутся свободными от земных загрязнений, и как в таких условиях отличить земные микробы от потенциальных внеземных форм жизни?

Бактерии
Фото: commons.wikimedia.org by Хадасса Лот де Оливейра, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бактерии

В июле 2022 года лаборатория Имперского колледжа Лондона получила один из образцов вещества, доставленного с астероида Рюгу. Это был крошечный фрагмент реголита размером 1 на 0,8 миллиметра под кодом A0180. Его уникальность трудно переоценить: за всю миссию зонд смог собрать всего 5 граммов материала. После возвращения капсулы с образцами на Землю в конце 2020 года вещество было распределено между различными научными центрами мира.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) предприняло все возможные меры для защиты проб от внешних загрязнений. Инструменты аппарата и капсула были стерилизованы, а первичная работа с материалом велась в стерильной лаборатории. Для транспортировки и хранения песчинки помещались в специальные контейнеры с азотной атмосферой, исключающей контакт с воздухом.

Тем не менее, несмотря на все предосторожности, британские ученые, исследуя образец, обнаружили на его поверхности органические нити, напоминающие бактерии палочковидной формы.

Как выяснилось, загрязнение произошло уже после прибытия образца в Великобританию. Песчинка дважды контактировала с земной атмосферой. Первый раз это случилось сразу после вскрытия транспортировочного контейнера для проведения рентгеновской томографии. Тогда никаких микробов обнаружено не было. Однако второй контакт произошел спустя две недели, когда образец покрывали слоем защитной смолы для дальнейших исследований. Именно в этот момент, по мнению ученых, на реголит и попали бактерии.

Через пять дней после контакта с воздухом поверхность песчинки была исследована с помощью сканирующего электронного микроскопа. Тогда ученые и заметили на ней 11 микроорганизмов. Спустя еще пять дней их количество увеличилось до 147. Такой быстрый рост соответствует жизненным циклам бацилл даже в неблагоприятных условиях. На 14-й день бактерии погибли, вероятно, из-за отсутствия питательных веществ.

Интересно, что генетический анализ микроорганизмов провести не удалось. Их количество оказалось слишком малым, а покрытие смолой сделало извлечение невозможным. Однако ученые уверены, что обнаруженные нити с характерными перетяжками между клетками практически идентичны структуре бактерий.

Это открытие — серьезный удар по гипотезе панспермии, которая предполагает возможность распространения жизни между планетами с помощью метеоритов и других небесных тел. Земные бактерии выжили и смогли размножаться даже в условиях стерильной лаборатории на субстрате, практически лишенном питательных веществ. Это означает, что любые следы жизни, найденные в метеоритах, скорее всего, появились уже на Земле, а не пришли из космоса.

Кроме того, проблема загрязнения других планет земными микробами приобретает новый масштаб. Человечество уже отправило десятки зондов на Марс, а в будущем планируются миссии на спутники Юпитера и Сатурна. Хотя аппараты проходят стерилизацию, полностью исключить возможность загрязнения невозможно. Достаточно одной микроскопической бактерии, случайно оставшейся на борту, чтобы занести на другую планету земную жизнь.

Таким образом, новый инцидент подчеркивает, насколько важно совершенствовать технологии стерилизации и защиты космических проб. Ведь даже крошечная песчинка с астероида может стать как ключом к разгадке тайн Вселенной, так и источником серьезных научных ошибок.

Уточнения

Реголи́т — остаточный грунт, являющийся продуктом космического выветривания породы на месте.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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