Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ураганы 5-й категории становятся нормой из-за потепления
Пышный омлет без секретов — три совета, которые вы не знали
Секрет сочных котлет, который вы точно не знали
Как правильно вернуть автомобиль, уже стоящий на эвакуаторе
Чистая прибыль Роснано составила несколько миллиардов против убытка годом ранее
Как оформить длинный коридор: идеи по освещению, мебели и декору
Как сохранить здоровье почвы: советы по выращиванию картофеля
Как вырастить петунии, которые будут радовать весь сезон
Как птицы защищаются от дождя и переживают ливни

Найден ответ, почему человеческие дети взрослеют позже приматов

3:01
Наука

Детство человека продолжительнее детства других млекопитающих, и дети остаются зависимыми от родителей на протяжении многих лет. Существуют разные теории, объясняющих этот феномен, но одна из самых популярных связывает его с развитием крупного мозга. Теперь исследование зубов возрастом 1,77 миллиона лет предоставило новую информацию о более продолжительном детстве у Homo.

зубы, челюсти
Фото: Wikimedia Commons by Prof. Israel Hershkovitz, Tel Aviv University, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
зубы, челюсти

Сотрудничающие с журналом Nature учёные проанализировали рост зубов доисторического мальчика, жившего на территории современного Дманиси. И обнаружили, что его зубы в раннем возрасте росли медленно, как у современных детей, а затем переходили на скорость роста, свойственную человекообразным обезьянам.

«У человекообразных обезьян детство настолько короткое, что они едва успевают привыкнуть к самостоятельности, прежде чем становятся взрослыми», — отмечает ведущий автор исследования и палеоантрополог из Цюрихского университета Кристоф Золликофер.

У людей же детство тянется долго, позволяя развивать сложные социальные навыки.

Ключевой вопрос для палеоантропологов — когда именно у Homo появилась эта уникальная модель медленного развития. Новое исследование предоставляет важный намёк. Анализ сохранившихся зубов позволил исследователям проследить их рост, словно смотреть фильм о развитии организма.

Ранее изучались в основном зубы детей возрастом до 4 лет, однако это исследование впервые подробно реконструировало рост зубов древнего Homo от раннего детства до подросткового возраста. Оказалось, что до 4 лет зубы развивались медленно, подобно человеческим, но начиная с 8 лет скорость роста становилась ближе к шимпанзе. Зрелость зубов достигалась примерно к 12–13,5 годам.

Эти данные важны, так как они показывают: замедленное развитие могло начаться ещё до значительного увеличения мозга Homo. Это говорит о том, что длинное детство могло изначально быть необходимо для освоения сложных социальных навыков.

Тем не менее, некоторые учёные, такие как Кевин Кайкендалл из Шеффилдского университета, указывают, что медленное развитие зубов может быть связано не только с обучением или размерами мозга. Например, это могло зависеть от особенностей питания или времени отлучения от грудного вскармливания.

Несмотря на новые данные, остаётся ещё много неизвестного. Например, химический анализ эмали зубов мог бы предоставить больше информации о причинах продолжительного детства у Homo, пишет палеоантрополог Дебби Гуателли-Стайнберг.

Исследование древних зубов помогает всё лучше понять, как развивался наш вид.

Уточнения

Дмани́си (груз. დმანისი) — город (с 1981 года) в Грузии. Расположен на реке Машавера, в 30 км к юго-западу от железнодорожной станции Казрети.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Садоводство, цветоводство
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов Аудио 
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Авто
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители Аудио 
Популярное
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва

Актёру Михаилу Ефремову могут доверить сыграть Деда Мороза на новогоднем корпоративе.

Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Японская кухня. Можно ли крутить самому роллы в домашних условиях, и сложно ли это? Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Последние материалы
Ураганы 5-й категории становятся нормой из-за потепления
Пышный омлет без секретов — три совета, которые вы не знали
Секрет сочных котлет, который вы точно не знали
Найден ответ, почему человеческие дети взрослеют позже приматов
Как правильно вернуть автомобиль, уже стоящий на эвакуаторе
Чистая прибыль Роснано составила несколько миллиардов против убытка годом ранее
Как оформить длинный коридор: идеи по освещению, мебели и декору
Как сохранить здоровье почвы: советы по выращиванию картофеля
Как вырастить петунии, которые будут радовать весь сезон
Как птицы защищаются от дождя и переживают ливни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.