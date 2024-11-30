Найден ответ, почему человеческие дети взрослеют позже приматов

3:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Детство человека продолжительнее детства других млекопитающих, и дети остаются зависимыми от родителей на протяжении многих лет. Существуют разные теории, объясняющих этот феномен, но одна из самых популярных связывает его с развитием крупного мозга. Теперь исследование зубов возрастом 1,77 миллиона лет предоставило новую информацию о более продолжительном детстве у Homo.

Фото: Wikimedia Commons by Prof. Israel Hershkovitz, Tel Aviv University, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ зубы, челюсти

Сотрудничающие с журналом Nature учёные проанализировали рост зубов доисторического мальчика, жившего на территории современного Дманиси. И обнаружили, что его зубы в раннем возрасте росли медленно, как у современных детей, а затем переходили на скорость роста, свойственную человекообразным обезьянам.

«У человекообразных обезьян детство настолько короткое, что они едва успевают привыкнуть к самостоятельности, прежде чем становятся взрослыми», — отмечает ведущий автор исследования и палеоантрополог из Цюрихского университета Кристоф Золликофер.

У людей же детство тянется долго, позволяя развивать сложные социальные навыки.

Ключевой вопрос для палеоантропологов — когда именно у Homo появилась эта уникальная модель медленного развития. Новое исследование предоставляет важный намёк. Анализ сохранившихся зубов позволил исследователям проследить их рост, словно смотреть фильм о развитии организма.

Ранее изучались в основном зубы детей возрастом до 4 лет, однако это исследование впервые подробно реконструировало рост зубов древнего Homo от раннего детства до подросткового возраста. Оказалось, что до 4 лет зубы развивались медленно, подобно человеческим, но начиная с 8 лет скорость роста становилась ближе к шимпанзе. Зрелость зубов достигалась примерно к 12–13,5 годам.

Эти данные важны, так как они показывают: замедленное развитие могло начаться ещё до значительного увеличения мозга Homo. Это говорит о том, что длинное детство могло изначально быть необходимо для освоения сложных социальных навыков.

Тем не менее, некоторые учёные, такие как Кевин Кайкендалл из Шеффилдского университета, указывают, что медленное развитие зубов может быть связано не только с обучением или размерами мозга. Например, это могло зависеть от особенностей питания или времени отлучения от грудного вскармливания.

Несмотря на новые данные, остаётся ещё много неизвестного. Например, химический анализ эмали зубов мог бы предоставить больше информации о причинах продолжительного детства у Homo, пишет палеоантрополог Дебби Гуателли-Стайнберг.

Исследование древних зубов помогает всё лучше понять, как развивался наш вид.

Уточнения

Дмани́си (груз. დმანისი) — город (с 1981 года) в Грузии. Расположен на реке Машавера, в 30 км к юго-западу от железнодорожной станции Казрети.

