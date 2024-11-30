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Правда или паранойя: эксперты выяснили, подслушивает ли вас телефон

4:15
Наука

Хотя специалисты неоднократно уверяли, что мобильные телефоны не записывают разговоры без ведома пользователей, сомнения у людей не безосновательно остаются. Ведь многим знакомо то чувство, когда после обсуждения какой-то грядущей покупки или даже просто хотелки, буквально спустя пару часов вас атакуют рекламные объявления с похожими предложениями. Совпадение, как минимум, подозрительное.

Критически настроенная девица с телефоном
Фото: Freepik by msgrowth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Критически настроенная девица с телефоном

Разобраться в этом вопросе решили эксперты NordVPN. Они предложили простой эксперимент, который помогает выяснить, действительно ли ваш смартфон "подслушивает". Суть теста заключается в следующем:

  • Нужно выбрать тему, которой вы никогда не интересовались. Это может быть что-то совершенно вне ваших обычных предпочтений — например, какой-нибудь экстремальный вид отдыха или редкие предметы, вроде антиквариата или музейных экспонатов.
  • Несколько раз обсудите этот вопрос вслух, держа телефон рядом, но ничего не ищите в интернете.
  • В следующие дни внимательно следите за рекламой, которая появляется на ваших устройствах. Если вдруг начнут всплывать объявления на эту тему, это может быть признаком того, что телефон слушает ваши разговоры.

В ходе экспериментов специалисты NordVPN проверяли самые неожиданные темы. Например, обсуждение орангутангов вскоре "привело" к появлению рекламы благотворительных организаций, занимающихся защитой этих животных. Эксперты предполагают, что основными виновниками могут быть голосовые помощники — такие как Siri, Alexa или Google Assistant. Их работа основана на постоянном мониторинге звуков, чтобы вовремя распознавать команды. Однако существует риск, что такие функции могут использоваться не только для удобства, но и для сбора данных без ведома пользователей. Проблема в том, что многие сами предоставляют приложениям доступ к микрофону, не задумываясь о последствиях.

С точки зрения законодательства, запись разговоров без согласия является незаконной. Но на практике пользователи часто сами дают разрешение на слежку, принимая условия использования приложений. Нередко голосовые помощники по умолчанию получают доступ к микрофону, а человек просто не обращает на это внимания. Впоследствии собранную информацию могут использовать для таргетированной рекламы. Формально это не нарушает закон, но это не может не вызывать множество вопросов о конфиденциальности.

Как же защитить свои данные? В целях минимизации рисков, эксперты рекомендуют отключить голосовых помощников, если вы ими не пользуетесь. Это лишит вас некоторых удобных функций, но позволит избежать постоянного мониторинга. Также стоит проверить, какие приложения имеют доступ к микрофону, и ограничить их права. Полезно и периодически удалять историю голосовых команд, а также следить за обновлениями программного обеспечения.

Пользователям советуют тщательно изучать условия использования приложений. Часто именно там скрываются пункты, которые могут угрожать вашей конфиденциальности. NordVPN, в свою очередь, предлагает использовать виртуальные частные сети для повышения уровня защиты данных. Однако важно отметить: VPN предотвращает отслеживание в интернете, но не решает проблему возможного подслушивания через микрофон.

Дискуссии о "шпионских" функциях умных устройств подчеркивают растущую обеспокоенность пользователей за безопасность их личной информации. Даже при отсутствии однозначных доказательств многие основываются на личном опыте и считают, что их телефоны действительно подслушивают. Это заставляет задуматься о том, насколько важно контролировать свои "цифровые следы".

Эксперты напоминают: удобство современных технологий зачастую достигается за счет компромисса с приватностью. Поэтому каждому стоит быть внимательнее при использовании смартфонов и других умных девайсов, чтобы не стать жертвой невидимого наблюдения.

Уточнения

VPN (англ. virtual private network — «виртуальная частная сеть») — обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх чьей-либо другой сети.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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