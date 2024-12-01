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Ранняя Земля могла быть менее враждебной, чем считалось ранее

1:16
Наука

Ранняя Земля, образовавшаяся 4,54 миллиарда лет назад, прошла через Гадейский период, который ранее считался полностью враждебным для жизни. Однако исследования Калифорнийского университета под руководством Кристофера К. Джонса показывают, что условия могли быть более благоприятными.

Земля
Фото: commons.wikimedia.org by Искандер Мамашаев, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Земля

Несмотря на магматические океаны и частые удары метеоритов, в это время могли формироваться жидкие водоемы, доставленные кометами или возникшие в результате вулканической активности.

Учёные изучают широкий спектр процессов, от эволюции атмосферы до гидротермальных систем, чтобы понять, как в таких условиях могла возникнуть органическая жизнь. Находки говорят о том, что уже в конце Гадея могла существовать жидкая вода, а кора Земли достаточно затвердела для формирования ранних континентов.

Исследования также рассматривают атмосферные процессы в контексте Солнечной системы, включая влияние комет и их роль в изменении химического состава атмосферы. Тем не менее, пока остаётся множество нерешённых вопросов, особенно касающихся структуры континентов в тот период.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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