Китайские учёные смогли пересадить почку свиньи макаке

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские ученые успешно провели операцию по пересадке почки свиньи с редактированным геномом макаке, что стало значительным шагом в области межвидовой трансплантации.

Фото: Tarutao National Marine Park by Rushen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Веселая макака

Как сообщает Global Times, орган функционировал без отторжения на протяжении 184 дней, что является рекордным результатом для таких экспериментов.

Операция была проведена в больнице "Тунцзи" при Уханьском научно-технологическом университете. Донорская почка демонстрировала стабильные физиологические показатели, что подтверждает высокий уровень подготовки и выполнения процедуры. Успех проекта подчеркивает прогресс Китая в сравнении с другими странами, где также фиксировались успешные пересадки свиных органов макакам.

Ранее китайские ученые достигли успехов в трансплантации генно-модифицированной печени свиньи человеку с зафиксированной смертью мозга, что позволило имитировать лечение печеночной недостаточности.

Эксперименты в Китае демонстрируют глобальные перспективы межвидовой трансплантации как направления в медицине будущего.

Уточнения

Почка — парный орган выделительной системы позвоночных, который поддерживает баланс воды и электролитов в организме (осморегуляцию), фильтрует кровь, выводит продукты метаболизма, у многих позвоночных также вырабатывает гормоны (в частности, ренин), участвует в синтезе или метаболизме отдельных витаминов и поддерживает кровяное давление.



Мака́ки (лат. Macaca) — род приматов из семейства мартышковых, состоящий из 21 вида, большинство из которых обитают в Азии.

