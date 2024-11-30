Строительство на севере станет дешевле благодаря учёным из Томска

Томские ученые разработали технологию, способную снизить стоимость строительства в северных регионах России.
Специалисты ТГАСУ предложили использовать изоляционные "подушки", защищающие основания зданий от разрушительных последствий таяния вечной мерзлоты.
Новая технология включает утеплительные фартуки для свай-колонн и изоляционные подушки толщиной до 40 сантиметров, которые легко монтируются вручную. Эти подушки перемещаются в зависимости от сезона, помогая сохранять устойчивость грунтов и предотвращать их деформацию, сообщает РИА Новости.
По словам разработчиков, новый метод не только экономичен, но и экологичен. Испытания подтвердили высокую эффективность технологии, которая уже получила патент и готовится к внедрению на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Инновация обещает стать ключевым решением проблемы растепления мерзлоты и снижения затрат на строительство в арктических зонах.
Строи́тельство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений.
Многолетняя мерзлота (многолетняя криолитозона, «вечная мерзлота», многолетнемёрзлые породы) — часть криолитозоны, характеризующаяся отсутствием периодического протаивания.
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