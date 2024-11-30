Строительство на севере станет дешевле благодаря учёным из Томска

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Томские ученые разработали технологию, способную снизить стоимость строительства в северных регионах России.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International стройка

Специалисты ТГАСУ предложили использовать изоляционные "подушки", защищающие основания зданий от разрушительных последствий таяния вечной мерзлоты.

Новая технология включает утеплительные фартуки для свай-колонн и изоляционные подушки толщиной до 40 сантиметров, которые легко монтируются вручную. Эти подушки перемещаются в зависимости от сезона, помогая сохранять устойчивость грунтов и предотвращать их деформацию, сообщает РИА Новости.

По словам разработчиков, новый метод не только экономичен, но и экологичен. Испытания подтвердили высокую эффективность технологии, которая уже получила патент и готовится к внедрению на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Инновация обещает стать ключевым решением проблемы растепления мерзлоты и снижения затрат на строительство в арктических зонах.

Уточнения

Строи́тельство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений.



Многолетняя мерзлота (многолетняя криолитозона, «вечная мерзлота», многолетнемёрзлые породы) — часть криолитозоны, характеризующаяся отсутствием периодического протаивания.

