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В России создадут самый мощный в мире лазер к 2030 году

0:51
Наука

Российские ученые из Национального центра физики и математики (НЦФМ) планируют создать самый мощный в мире лазер мощностью 100 петаватт.

Энди Мотт измеряет оптические ограничивающие характеристики нелинейного материала
Фото: Adelphi Lab Center by Douglas G. LaFon, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Энди Мотт измеряет оптические ограничивающие характеристики нелинейного материала

Проект, разработанный в рамках программы XCELS, должен быть завершен к 2030 году. Ученые намерены с его помощью исследовать уникальные свойства материи и воспроизвести процессы, происходившие в первые моменты зарождения Вселенной, сообщает ТАСС.

По словам научного руководителя НЦФМ Александра Сергеева, лазер позволит "вскипятить" вакуум, что ранее считалось невозможным. Эти исследования предоставят человечеству новые данные о структуре материи и космическом происхождении.

Проект основан на российских идеях и технологиях, которые уже показали эффективность.

Уточнения

Ла́зер (от англ. laser, акроним от Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation — «усиление света посредством вынужденного излучения»), или опти́ческий ква́нтовый генера́тор, — устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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