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Вояджер-1 вернулся к жизни: космический ветеран снова передает данные из глубины космоса

1:52
Наука

В конце октября космический аппарат "Вояджер-1", путешествующий по просторам космоса уже более 45 лет, внезапно прекратил передачу научных данных. На расстоянии почти 25 миллиардов километров от Земли, легендарный зонд, запущенный в 1977 году, переключился с мощного радиопередатчика X-диапазона на значительно более слабый S-диапазон.

АМС "Вояджер-1"
Фото: NASA is licensed under public domain
АМС "Вояджер-1"

Это событие вызвало серьезные опасения у команды инженеров, которые потеряли связь с аппаратом и не могли получить информацию о его техническом состоянии. Несколько недель "Вояджер-1" молчал, оставляя ученых в неведении о его судьбе.

В начале ноября, после кропотливой работы и ряда технических манипуляций, инженерам удалось вернуть к жизни основной передатчик X-диапазона. С 18 ноября "Вояджер-1" снова начал передавать ценные данные с четырех из своих научных приборов.

Оказалось, что отключение X-диапазона произошло из-за срабатывания системы защиты от неисправностей. Когда инженеры активировали обогреватель для некоторых научных инструментов, система посчитала это аномалией и отключила передатчик.

К удивлению специалистов, после отключения обогревателя ряд приборов продолжал работать, несмотря на температуру, которая оказалась ниже, чем та, при которой они проходили испытания.

Этот инцидент еще раз подчеркнул невероятную живучесть "Вояджера-1" и его способность преодолевать неожиданные трудности. Сейчас этот ветеран космических исследований продолжает свое путешествие в неизведанные области межзвездного пространства, продолжая посылать нам ценные данные о далеких уголках Вселенной.

Уточнения

«Вояджер-1» — американский космический зонд, исследующий Солнечную систему с 5 сентября 1977 года. Основная миссия космической программы «Вояджер» заключалась в исследовании Юпитера и Сатурна. 

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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