Звёздные миграции: инопланетные технологии или природное явление

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Астрономы все чаще обнаруживают звезды, мчащиеся по Галактике с невероятной скоростью, значительно превышающей среднюю. Хотя ученые объясняют это явление естественными причинами, некоторые исследователи не исключают возможность искусственного разгона таких звезд. По их расчетам, для достаточно развитой цивилизации это вполне осуществимо.

Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Оптика 24-дюймовый телескоп RC Optical Systems

В спокойном танце вокруг центра Млечного Пути наше Солнце вместе с планетами движется со скоростью около 240 километров в секунду — типичная скорость для звезд в нашей Галактике. Вблизи центра, под воздействием гравитации сверхмассивной черной дыры, звезды разгоняются еще сильнее.

Однако в этом космическом мегаполисе встречаются звезды, расположенные далеко от центра, а то и за пределами галактического диска, которые мчатся с поразительной скоростью. Например, звезда SDSS J090745.0+024507, находящаяся на расстоянии 230 тысяч световых лет от нас, летит со скоростью более 800 километров в секунду.

Среди этих "космических гонщиков" есть звезды, покидающие Галактику — "убегающие звезды", и те, которые мчатся к нам из межгалактического пространства. Ученые предполагают, что их выбросила из родной галактики центральная черная дыра, придав им мощный гравитационный импульс. "Убегающие" звезды, возможно, происходят из двойных систем, где взрыв сверхновой разгонял одну из звезд.

Некоторые ученые считают, что эти необычные звезды могут быть результатом деятельности внеземных цивилизаций. По их мнению, высокоразвитое общество могло бы перемещаться вместе со своей планетой и всей звездной системой. Исследователь из Свободного университета Брюсселя Клеман Видаль предложил возможный механизм такого перемещения.

Видаль обратил внимание на двойные звездные системы, состоящие из быстро вращающейся нейтронной звезды и менее массивного компаньона. В таких системах нейтронная звезда "высасывает" вещество у компаньона и обстреливает его мощным звездным ветром, оставляя за собой плазменный шлейф. Такие системы астрономы называют "пульсарами-пауками". Если масса компаньона меньше 70% солнечной, нейтронную звезду называют "черной вдовой".

Некоторые из таких "хищных" пульсаров движутся быстрее, чем ожидалось. Видаль считает, что гравитация пролетевшей мимо звезды вряд ли могла бы их разогнать. Он предположил, что развитая цивилизация могла бы контролировать поток вещества с "поедаемой" звезды и использовать его в качестве топлива для реактивной тяги.

Однако, как могли бы разумные существа выжить вблизи нейтронной звезды, которая образовалась после взрыва сверхновой и излучает смертельную радиацию? Видаль подчеркивает, что это лишь его теоретические предположения, которые требуют дальнейшего изучения.

Уточнения

Пла́зма — ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества.

