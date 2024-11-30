Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аналитики назвали самые востребованные бюджетные авто с пробегом в 2024 году
Выбираем правильно облепиховый чай для здоровья
Какой кофе выбрать, чтобы не навредить сердцу
Даже опытные дачники допускают эту ошибку при выращивании огурцов
Почему важно менять воздушный и салонный фильтры вовремя
Как сделать чебуреки, которые не оставят равнодушных
Как мурлыканье кошек влияет на здоровье людей
Советы по смягчению жесткого дивана с помощью топпера
Как собрать идеальный капсульный гардероб для любого сезона

Звёздные миграции: инопланетные технологии или природное явление

3:18
Наука

Астрономы все чаще обнаруживают звезды, мчащиеся по Галактике с невероятной скоростью, значительно превышающей среднюю. Хотя ученые объясняют это явление естественными причинами, некоторые исследователи не исключают возможность искусственного разгона таких звезд. По их расчетам, для достаточно развитой цивилизации это вполне осуществимо.

Оптика 24-дюймовый телескоп RC Optical Systems
Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Оптика 24-дюймовый телескоп RC Optical Systems

В спокойном танце вокруг центра Млечного Пути наше Солнце вместе с планетами движется со скоростью около 240 километров в секунду — типичная скорость для звезд в нашей Галактике. Вблизи центра, под воздействием гравитации сверхмассивной черной дыры, звезды разгоняются еще сильнее.

Однако в этом космическом мегаполисе встречаются звезды, расположенные далеко от центра, а то и за пределами галактического диска, которые мчатся с поразительной скоростью. Например, звезда SDSS J090745.0+024507, находящаяся на расстоянии 230 тысяч световых лет от нас, летит со скоростью более 800 километров в секунду.

Среди этих "космических гонщиков" есть звезды, покидающие Галактику — "убегающие звезды", и те, которые мчатся к нам из межгалактического пространства. Ученые предполагают, что их выбросила из родной галактики центральная черная дыра, придав им мощный гравитационный импульс. "Убегающие" звезды, возможно, происходят из двойных систем, где взрыв сверхновой разгонял одну из звезд.

Некоторые ученые считают, что эти необычные звезды могут быть результатом деятельности внеземных цивилизаций. По их мнению, высокоразвитое общество могло бы перемещаться вместе со своей планетой и всей звездной системой. Исследователь из Свободного университета Брюсселя Клеман Видаль предложил возможный механизм такого перемещения.

Видаль обратил внимание на двойные звездные системы, состоящие из быстро вращающейся нейтронной звезды и менее массивного компаньона. В таких системах нейтронная звезда "высасывает" вещество у компаньона и обстреливает его мощным звездным ветром, оставляя за собой плазменный шлейф. Такие системы астрономы называют "пульсарами-пауками". Если масса компаньона меньше 70% солнечной, нейтронную звезду называют "черной вдовой".

Некоторые из таких "хищных" пульсаров движутся быстрее, чем ожидалось. Видаль считает, что гравитация пролетевшей мимо звезды вряд ли могла бы их разогнать. Он предположил, что развитая цивилизация могла бы контролировать поток вещества с "поедаемой" звезды и использовать его в качестве топлива для реактивной тяги.

Однако, как могли бы разумные существа выжить вблизи нейтронной звезды, которая образовалась после взрыва сверхновой и излучает смертельную радиацию? Видаль подчеркивает, что это лишь его теоретические предположения, которые требуют дальнейшего изучения.

Уточнения

Пла́зма — ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Наука и техника
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете Аудио 
Светлана Бондарчук показала своего старшего сына Сергея от Фёдора Бондарчука
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала своего старшего сына Сергея от Фёдора Бондарчука Аудио 
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Наука и техника
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию Аудио 
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Древнейшие гоминины жили по божеским установлениям Игорь Буккер Сводка с фронта: рождественское наступление ВСУ пойдёт по двум направлениям, ложь Зеленского о мире Дмитрий Плотников Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Последние материалы
Даже опытные дачники допускают эту ошибку при выращивании огурцов
Почему важно менять воздушный и салонный фильтры вовремя
Как сделать чебуреки, которые не оставят равнодушных
Как мурлыканье кошек влияет на здоровье людей
Советы по смягчению жесткого дивана с помощью топпера
Как собрать идеальный капсульный гардероб для любого сезона
Lada Iskra: главный конкурент Vesta готовится выйти на рынок
Вояджер-1 вернулся к жизни: космический ветеран снова передает данные из глубины космоса
Starbucks с видом на КНДР открылся в Южной Корее
Новые методы посадки картофеля, которые приносят результат
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.