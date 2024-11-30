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Авторские права на фокаччу итальянцы уступили кулинарам каменного века

1:23
Наука

Согласно заявлению, опубликованному в Scientific Reports Автономным университетом Барселоны (UAB), его исследователи совместно с коллегами из Римского университета Ла Сапиенца, института Мила-и-Фонтаналс и Лионского университета высказали предположение, что земледельцы эпохи позднего неолита (ок. 7000–5000 гг. до н. э. ), населявшие регион Плодородного полумесяца на Ближнем Востоке, пекли большие буханки хлеба на специальных противнях.

фокачча
Фото: Wikimedia Commons by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
фокачча

Фрагменты этих артефактов для выпечки хлебов были найдены на археологических раскопках в Мезраа-Телеилате, Акарчай-Тепе и Телль-Саби-Абьяде. Каждый лоток представляет собой поднос с большим овальным основанием и низкими стенками из грубой глины.

На внутренней поверхности лотков были сделаны грубые углубления или насечки, вероятно, для того, чтобы пекарю было легче доставать готовый хлеб из лотка. Анализ остатков на фрагментах подносов выявил пшеничную и ячменную муку, следы животного жира и приправы на растительной основе.

Размер подносов позволяет предположить, что ароматные буханки хлеба делили на общей трапезе, — заключил Серхио Таранто из UAB и La Sapienza.

Уточнения

Фока́чча (итал. focaccia от лат. panis focacius — буквально «хлеб, запечённый в очаге») — итальянская пшеничная лепёшка, которую готовят из различных видов теста — либо дрожжевого, которое является основой для пиццы, либо пресного сдобного.

Плодоро́дный полуме́сяц — условное название региона на Ближнем Востоке, в котором в зимние месяцы наблюдается повышенное количество осадков. Так же называемый как "Колыбель цивилизации".

Неоли́т (греч. νέος — «новый» + λίθος — «камень») или новый каменный век — период человеческой истории, выделенный Джоном Лаббоком в XIX веке как оппозиция палеолиту внутри каменного века.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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