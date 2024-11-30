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Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете

1:12
Наука

Минерал киавтуит официально признан самым редким в мире.

Раскопки
Фото: Openverse by Black Wed, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Раскопки

Этот уникальный камень, массой 1,61 карата и янтарно-оранжевого цвета, был обнаружен в 2010 году на рынке в Мьянме геммологом Кяу Тху. Первоначально его приняли за шеелит, но экспертиза в Бангкоке установила уникальный химический состав (Bi₃⁺Sb₅⁺O₄), ранее не встречавшийся в природе.

Киавтуит обладает полыми включениями, подтверждающими его природное происхождение. Учёные предполагают, что минерал сформировался в магматических породах, однако точные условия его образования остаются загадкой. Помимо редчайшего состава, в минерале обнаружены такие элементы, как титан, ниобий, вольфрам и уран.

Единственный известный экземпляр киавтуита хранится в Музее естественной истории Лос-Анджелеса. Его ценность столь велика, что он сравним с пейнитом, оцениваемым в десятки тысяч долларов за карат.

Киавтуит продолжает вызывать интерес учёных, раскрывая тайны происхождения редких минералов.

Уточнения

Минера́л (нем. Мineral или фр. minéral, от позднелат. (аеs) minerale — руда) — однородная по составу и строению часть горных пород, руд, метеоритов, являющаяся естественным продуктом геологических процессов и представляющая собой химическое соединение или химический элемент.

Геоло́гия (от др.-греч. γῆ «Земля» + λόγος «учение, наука») — совокупность наук о строении Земли, её происхождении и развитии, основанных на изучении геологических процессов, вещественного состава, структуры земной коры и литосферы всеми доступными методами с привлечением данных других наук и дисциплин.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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