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Археологи узнали, что привлекало людей в мегапоселения 6000 лет назад

1:10
Наука

Археологи из Кильского университета предложили новый способ анализа древних мегапоселений, существовавших 6000 лет назад.

Аборигены с острова Футуна
Фото: gallery.imagicity.com by Graham Crumb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Аборигены с острова Футуна

Используя философскую концепцию "подхода возможностей", они связали археологические данные с Индексом развития человеческого потенциала ООН. Этот подход, изначально разработанный Амартией Сеном, подчеркивает, что благополучие определяется не только материальными благами, но и возможностями для активной жизни.

Исследование сосредоточилось на обществах Кукутень-Триполье, населявших территории современной Румынии, Молдавии и Украины. Эти сообщества, известные своими огромными поселениями, демонстрировали высокий уровень социального равенства и возможностей для развития. Ученые предполагают, что именно расширенные возможности, а не только климатические или демографические изменения, привлекали людей в такие поселения.

Разработанный метод анализа позволяет иначе взглянуть на археологические данные, предлагая альтернативные объяснения событий прошлого и стимулируя новые дискуссии в научной среде.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος «древний» + λόγος «слово, учение») — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам.

Организа́ция Объединённых На́ций (акрон. ООН) — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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