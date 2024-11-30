Археологи узнали, что привлекало людей в мегапоселения 6000 лет назад

Археологи из Кильского университета предложили новый способ анализа древних мегапоселений, существовавших 6000 лет назад.
Используя философскую концепцию "подхода возможностей", они связали археологические данные с Индексом развития человеческого потенциала ООН. Этот подход, изначально разработанный Амартией Сеном, подчеркивает, что благополучие определяется не только материальными благами, но и возможностями для активной жизни.
Исследование сосредоточилось на обществах Кукутень-Триполье, населявших территории современной Румынии, Молдавии и Украины. Эти сообщества, известные своими огромными поселениями, демонстрировали высокий уровень социального равенства и возможностей для развития. Ученые предполагают, что именно расширенные возможности, а не только климатические или демографические изменения, привлекали людей в такие поселения.
Разработанный метод анализа позволяет иначе взглянуть на археологические данные, предлагая альтернативные объяснения событий прошлого и стимулируя новые дискуссии в научной среде.
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