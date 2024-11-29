Китайские учёные раскрыли тайну овального кратера Хайлинь

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

На северо-востоке Китая обнаружен кратер Хайлинь, сформировавшийся от удара крупного метеорита несколько миллионов лет назад.

Фото: Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Метеорит

Исследователи описали его как редкий пример овального ударного кратера, расположенного на горном хребте. Его размеры составляют до 1360 метров в поперечнике и 183 метра в глубину, однако кратер долгое время оставался незамеченным из-за слоев осадочных пород.

Ученые отмечают, что метеорит упал с силой, сопоставимой с ядерным взрывом, вероятно, в пределах последних 20 миллионов лет. Необычная форма кратера связана с неровным рельефом хребта, а не углом падения метеорита. Кратер также сохранил следы древнего озера, исчезнувшего после разрушения его восточной части.

Исследование показало, что подобные катастрофические события могут повториться в будущем. Сейчас ученые планируют пробурить кратер, чтобы изучить его внутреннюю структуру и эволюцию.

Уточнения

Уда́рный кра́тер — углубление, появившееся на поверхности небесного тела при падении тела меньшего размера.



Метеори́т (греч. Μετεώρος — поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.

