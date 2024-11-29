Китайские учёные раскрыли тайну овального кратера Хайлинь

На северо-востоке Китая обнаружен кратер Хайлинь, сформировавшийся от удара крупного метеорита несколько миллионов лет назад.
Исследователи описали его как редкий пример овального ударного кратера, расположенного на горном хребте. Его размеры составляют до 1360 метров в поперечнике и 183 метра в глубину, однако кратер долгое время оставался незамеченным из-за слоев осадочных пород.
Ученые отмечают, что метеорит упал с силой, сопоставимой с ядерным взрывом, вероятно, в пределах последних 20 миллионов лет. Необычная форма кратера связана с неровным рельефом хребта, а не углом падения метеорита. Кратер также сохранил следы древнего озера, исчезнувшего после разрушения его восточной части.
Исследование показало, что подобные катастрофические события могут повториться в будущем. Сейчас ученые планируют пробурить кратер, чтобы изучить его внутреннюю структуру и эволюцию.
Уда́рный кра́тер — углубление, появившееся на поверхности небесного тела при падении тела меньшего размера.
Метеори́т (греч. Μετεώρος — поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.
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