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Китайские учёные раскрыли тайну овального кратера Хайлинь

1:04
Наука

На северо-востоке Китая обнаружен кратер Хайлинь, сформировавшийся от удара крупного метеорита несколько миллионов лет назад.

Метеорит
Фото: Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Метеорит

Исследователи описали его как редкий пример овального ударного кратера, расположенного на горном хребте. Его размеры составляют до 1360 метров в поперечнике и 183 метра в глубину, однако кратер долгое время оставался незамеченным из-за слоев осадочных пород.

Ученые отмечают, что метеорит упал с силой, сопоставимой с ядерным взрывом, вероятно, в пределах последних 20 миллионов лет. Необычная форма кратера связана с неровным рельефом хребта, а не углом падения метеорита. Кратер также сохранил следы древнего озера, исчезнувшего после разрушения его восточной части.

Исследование показало, что подобные катастрофические события могут повториться в будущем. Сейчас ученые планируют пробурить кратер, чтобы изучить его внутреннюю структуру и эволюцию.

Уточнения

Уда́рный кра́тер — углубление, появившееся на поверхности небесного тела при падении тела меньшего размера.

Метеори́т (греч. Μετεώρος — поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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