NASA удивило мир фотографией дельфина в атмосфере Юпитера

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Космический аппарат NASA Juno снова удивил мир, запечатлев облако в форме дельфина в атмосфере Юпитера.

Фото: dailygalaxy.com by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дельфин в атмосфере Юпитера

Этот необычный снимок, сделанный в южной поясной зоне гиганта, не только подчёркивает хаотичность и динамику его атмосферы, но и демонстрирует явление парейдолии — способность человека видеть знакомые образы в случайных формах.

Миссия Juno, начавшаяся в 2016 году, раскрывает тайны крупнейшей планеты Солнечной системы. Снимки, подобные изображению "дельфина", объединяют науку и искусство, визуализируя бурные ураганы и атмосферные явления Юпитера. Такие изображения вдохновляют общественность, добавляя элементы творчества в строгий научный анализ.

Облако-дельфин, сформировавшееся под действием мощных ветров Юпитера, исчезло почти сразу после фотографирования. Оно напоминает о масштабах и сложности явлений на этой планете, где ураганы достигают скорости 620 км/ч, а турбулентность создаёт уникальные природные картины.

Снимок стал очередным вкладом миссии Juno в изучение космоса и примером того, как наука вдохновляет человека.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.



Юпи́тер — крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удалённости от Солнца.

