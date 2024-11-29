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3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию

1:22
Наука

Небесный диск Небры, возраст которого составляет 3600 лет, остается одной из самых загадочных археологических находок. Этот артефакт, включённый в реестр ЮНЕСКО "Память мира" в 2013 году, привлекает внимание учёных и публики своим дизайном и сложной историей создания.

Диск Небры
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Диск Небры

Новые исследования, проведённые в Германии, раскрыли детали технологии изготовления диска, демонстрируя выдающиеся навыки мастеров бронзового века.

Последние анализы показали, что диск был создан методом горячей ковки в десять этапов, каждый из которых включал нагрев до 700°C и обработку для снятия напряжения. Эти открытия были сделаны с помощью передовых металлографических методов, включая энергодисперсионную рентгеновскую спектроскопию и микроструктурный анализ. Эксперименты, направленные на воссоздание процесса, показали, что оригинальная технология превосходила современные попытки воспроизведения.

Учёные подчёркивают, что Небесный диск — не только уникальный артефакт, но и свидетельство высокого уровня развития металлургии раннего бронзового века. Это открытие доказывает важность пересмотра старых находок с использованием новых технологий.

Уточнения

ЮНЕСКО (акрон. англ. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия.

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος «древний» + λόγος «слово, учение») — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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