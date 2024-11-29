Год проходит за 21 час: ученые описали найденную планету

0:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа ученых во главе с астрономом Эммой Набби нашла планету размером с Нептун. Она вращается вокруг своей звезды по очень короткой орбите. Об этом пишет Phys. org.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Земля

Существование этого мира подтверждено с помощью наземных телескопов в Австралии, Чили и Южной Африке.

Экзопланету обозначили: TOI-3261 b. У нее экстремально короткая орбита, поэтому год на ней длится всего 21 час. Ранее ученые обнаружили три экзопланеты с подобным периодом обращения.

Ученые считают, что эта планета — идеальный кандидат для проверки новых компьютерных моделей формирования планет.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō — «вне», «снаружи»), или внесолнечная планета, — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.



