Успех в карьере гарантирован, если вы спите в этой позе, убеждают учёные

Британские ученые уверены, что для карьерного успеха важно, в какой позе вы спите.
Те, кто спит в "позе свободного падения" (человек спит на животе, повернув голову набок и обняв подушку) чаще рискуют и достигают финансовых высот. Лишь 14 процентов людей так находятся во сне.
Большинство любят "защитные" позы, например, позу эмбриона (29%) или обнимают подушку (24%).
Исследование британцев показало, что люди с самым высоким доходом спят в среднем 6 часов 58 минут в сутки — на 22 минуты меньше, чем те, кто меньше зарабатывают.
Карье́ра — успешное продвижение в области служебной, социальной, научной и другой деятельности.
Бутерброды со шпротами — быстрый и вкусный способ сделать перекус, который порадует не только вас, но и ваших гостей.