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Успех в карьере гарантирован, если вы спите в этой позе, убеждают учёные

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Наука

Британские ученые уверены, что для карьерного успеха важно, в какой позе вы спите.

Девушка перед сном
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Девушка перед сном

Те, кто спит в "позе свободного падения" (человек спит на животе, повернув голову набок и обняв подушку) чаще рискуют и достигают финансовых высот. Лишь 14 процентов людей так находятся во сне.

Большинство любят "защитные" позы, например, позу эмбриона (29%) или обнимают подушку (24%).

Исследование британцев показало, что люди с самым высоким доходом спят в среднем 6 часов 58 минут в сутки — на 22 минуты меньше, чем те, кто меньше зарабатывают.

Уточнения

Карье́ра — успешное продвижение в области служебной, социальной, научной и другой деятельности.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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