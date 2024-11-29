Лицо в морщинах и пигментации? Ученые выяснили, в чем причина

0:49 Your browser does not support the audio element. Наука

О том, что высокая влажность и жара не подходят коже, совместно выяснили ученые из Германии и Индии.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина, заботящийся о своем лице дома

Все знают, что глобальное потепление влияет на погоду, жарких дней теперь больше. Старение кожи, как показали исследования, напрямую зависит от индекса жары (соотношения показателей температуры и влажности).

Ученые взяли данные 1510 женщин из Индии, страны с различными климатическими зонами и высокими температурами. Оказалось, что именно высокий индекс жары связан с появлением пигментации на лбу и с углублением морщин под глазами и "гусиных лапок".

Однако в расчет не брали интенсивность ультрафиолетового излучения, курение и загрязнение воздуха, пишет KP. RU.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.

