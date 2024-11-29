Лицо в морщинах и пигментации? Ученые выяснили, в чем причина

О том, что высокая влажность и жара не подходят коже, совместно выяснили ученые из Германии и Индии.
Все знают, что глобальное потепление влияет на погоду, жарких дней теперь больше. Старение кожи, как показали исследования, напрямую зависит от индекса жары (соотношения показателей температуры и влажности).
Ученые взяли данные 1510 женщин из Индии, страны с различными климатическими зонами и высокими температурами. Оказалось, что именно высокий индекс жары связан с появлением пигментации на лбу и с углублением морщин под глазами и "гусиных лапок".
Однако в расчет не брали интенсивность ультрафиолетового излучения, курение и загрязнение воздуха, пишет KP. RU.
Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.
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