Почему персонажи-животные важны для психологического роста детей

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Детские книги полны персонажей-животных, которые захватывают воображение и покоряют сердца детей.

Фото: YouTube канал Маша и Медведь by Скриншот видео YouTube канала Маша и Медведь, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Волки

Но новое исследование показало, что эти герои играют не только развлекательную роль, но и активно способствуют развитию важнейших социальных навыков у детей.

Исследование, проведённое под руководством ученых из Плимутского университета, выявило, что персонажи-животные могут развивать у детей навыки "теории разума".

Этот термин описывает способность понимать чужие мысли, эмоции и прогнозировать действия окружающих.

Участниками исследования стали более 100 детей в возрасте от 5 до 10 лет. Им читали истории с участием животных и людей, после чего проводили тесты на развитие теории разума.

Интересно, что с животными персонажами младшие дети показывали такие же результаты, как и их старшие сверстники. Это отличается от ситуаций с персонажами-людьми, где результаты зависели от возраста.

"Персонажи-животные в историях помогают детям воспринимать мир по-другому. Наше исследование показало, что они играют уникальную роль на ранних этапах развития, в то время как человеческие персонажи становятся более важными с возрастом".- объясняет доктор Грей Атертон.

Исследование также подчёркивает возможность использования таких данных для помощи детям с аутизмом или обучающимися с трудностями.

"Задания с участием животных могут быть особенно полезны для детей с особыми потребностями, помогая им лучше справляться с развитием социальных навыков". -комментирует доктор Лиам Кросс.

Учёные планируют расширить исследование, чтобы понять, как использовать персонажей-животных в образовательных программах для детей с аутизмом, дислексией и другими особенностями развития.

Уточнения

Теория коммуникативного разума — социологическая концепция, разработанная немецким философом, социологом, крупнейшим представителем Франкфуртской школы Юргеном Хабермасом. Сама теория связана с идеей интерсубъективности, так как в каком-то смысле является ее реализацией.

