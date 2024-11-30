Нанороботы против вирусов: будущее профилактики респираторных инфекций

Учёные из Университета Иллинойса разработали уникального наноробота - миниатюрную "руку" из одного фрагмента ДНК, способную захватывать вирусы и предотвращать их распространение.
"Эта технология способна значительно расширить возможности диагностики и терапии", — отметил Син Ванг, руководитель проекта.
Эта инновационная структура с четырьмя гибкими пальцами напоминает человеческую руку и предназначена для точного взаимодействия с вирусами, клетками и молекулами.
NanoGripper создан с использованием метода ДНК-оригами, где длинная молекула ДНК складывается таким образом, чтобы формировать как статичные элементы, так и подвижные суставы.
Каждый палец содержит ДНК-аптамеры, которые связываются с молекулярными мишенями, например, с белками-шипами вируса, вызывающего COVID-19.
Исследовательская команда также применила этот "нанозахват" для быстрого обнаружения вирусов.
Совместно с экспертами в области биосенсоров был разработан тест, который за 30 минут может точно определить наличие вируса с чувствительностью, сравнимой с qPCR-анализами.
При взаимодействии с вирусом, препарат активирует флуоресцентный сигнал, который позволяет фиксировать и подсчитывать вирусные частицы.
Эксперименты показали, что "нанозахват" может препятствовать проникновению вирусов в клетки, обволакивая их и блокируя взаимодействие с клеточными рецепторами.
Это открывает перспективы для разработки профилактических средств, например, антивирусных назальных спреев.
Кроме того, исследователи уверены, что препарат может быть настроен для работы с другими вирусами, такими как грипп или ВИЧ, и даже для доставки лекарств к определённым клеткам.
Например, его можно использовать для точечной борьбы с раковыми опухолями, что позволит доставлять препараты непосредственно к поражённым клеткам.
Наноро́боты или нанобо́ты, — роботы, размером сопоставимые с молекулой (менее 100 нм), обладающие функциями движения, обработки и передачи информации, исполнения программ, способную точно взаимодействовать с наноразмерными объектами или способной манипулировать объектами в наномасштабе.
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