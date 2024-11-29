Учёные нашли древнейшую в мире ящерицу

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

В карьере, расположенном недалеко от Бристоля (Великобритания), были обнаружены окаменелости древнейшей ящерицы в мире. Останки были извлечены из слоя горных пород, относящихся к триасовому периоду.

Фото: flickr.com by Brian Gratwicke, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ящерица

Новый вид ящерицы получил название Cryptovaranoides microlanius. Его возраст оценивается как минимум в 205 миллионов лет. Учёные заявили, что это самый ранний из известных образцов анатомически современной ящерицы. Эта находка свидетельствует о том, что ящерицы появились по меньшей мере на 30 миллионов лет раньше, чем считалось до сих пор.

Окаменелости были обнаружены ещё в 2022 году, однако учёные долгое время не могли точно определить их принадлежность. Независимая группа экспертов выдвинула гипотезу, что найденные останки принадлежат не ящерице и даже не её родственнику, а архозавроморфу — группе рептилий, тесно связанных с динозаврами и крокодилами.

Исследовательская группа из Бристоля провела детальное сканирование окаменелостей, используя рентгеновское излучение и компьютерную томографию. Результаты сканирования показали, что все особенности строения черепа, челюстей, зубов и костей конечностей Cryptovaranoides microlanius характерны именно для ящериц.

Аналогичные выводы были получены и в ходе последующего филогенетического анализа. Учёные проанализировали сотни анатомических характеристик Cryptovaranoides microlanius и сравнили их с данными по современным ящерицам и архозавроморфам. Результаты исследования подтвердили, что "маленькая бристольская рептилия" действительно является древнейшей в мире ящерицей современного типа, о чем сообщается в научном журнале Royal Society Open Science.

Уточнения

Я́щерицы (лат. Lacertilia, ранее Sauria) — парафилетическая группа пресмыкающихся отряда чешуйчатых, традиционно рассматриваемая в ранге подотряда.

