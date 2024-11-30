В Кении нашли следы сосуществования разных видов предков человека

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские и европейские антропологи обнаружили в Кении отпечатки ступней парантропов и прямоходящих людей, которые жили на берегу озера Туркана одновременно. Об этом сообщили в Университете Ратгерса.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Археологическая лопатка на месте раскопок

"Найденные отпечатки присутствуют в одних и тех же слоях отложений, что свидетельствует о совместном обитании этих видов на берегу озера", — заявил профессор Крейг Фейбель из Университета Ратгерса.

По оценкам ученых, следы были оставлены примерно 1,5 миллиона лет назад. На северо-восточном берегу озера исследователи обнаружили два набора отпечатков, анализ которых подтвердил их одновременное происхождение.

Находка вызывает вопросы к теории немецкого эволюционного биолога Эрнста Майера, утверждавшего, что два вида гоминин, способных к прямохождению, не могли сосуществовать. Однако данные исследования демонстрируют обратное, предполагая, что парантропы и прямоходящие люди могли делить одну территорию.

Эти отпечатки открывают новые горизонты в понимании эволюции человека, ставя под сомнение устоявшиеся гипотезы и предлагая более сложную картину взаимодействия древних гоминин.