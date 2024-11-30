Найдено древнейшее место жизни микробов на Земле

Международная команда ученых, включая специалистов из Токийского университета, сделала удивительное открытие: в породах Бушвельдского магматического комплекса (Южная Африка), которым около двух миллиардов лет, обнаружены живые микроорганизмы. Эти результаты, опубликованные в журнале Microbial Ecology, значительно расширяют представления о средах обитания древней жизни.
Ранее самыми старыми известными местообитаниями микробов считались осадочные породы возрастом около 100 миллионов лет под морским дном. Однако новое открытие доказывает, что жизнь может существовать в гораздо более древних и экстремальных условиях.
"Мы даже не предполагали, что породы возрастом два миллиарда лет могут быть пригодными для жизни", — отметил доктор Йохей Судзуки, ведущий исследователь проекта.
Микроорганизмы были обнаружены в трещинах, заполненных глиняными минералами, которые создавали стабильную и изолированную среду, защищая микробов от внешних факторов. Это исключает вероятность попадания микроорганизмов в образцы во время бурения или анализа. Исследователи подтвердили, что микроорганизмы являются аборигенными — исконно обитавшими в породах.
По словам доктора Судзуки, эти результаты важны не только для понимания эволюции жизни на Земле, но и для астробиологии.
"Если микроорганизмы могли выжить в таких условиях на Земле, это увеличивает вероятность обнаружения жизни в древних породах Марса, образцы которых вскоре будут доставлены миссией NASA Perseverance," — добавил он.
Это открытие не только углубляет знания о древней подземной жизни, но и усиливает надежду на обнаружение внеземной жизни, подтверждая связь между исследованиями прошлого и будущего биологии.
Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό — маленький и βίος — жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.
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