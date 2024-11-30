Почему луны Урана стали новой целью охоты за внеземной жизнью

Подповерхностные океаны жидкой воды давно известны как одна из уникальных черт лун Юпитера и Сатурна. Однако ученые начали задумываться, могут ли подобные океаны существовать и на ледяных лунах Урана и Нептуна. В новой статье исследователи предложили способ обнаружения таких океанов: изучение колебаний при вращении лун. Слабые колебания указывают на твердую структуру, а более значительные могут свидетельствовать о наличии льда, плавающего на жидком океане.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уран - GPN-2000-000440

Уран, седьмая планета Солнечной системы, относится к классу ледяных гигантов. Его диаметр составляет 50 724 км, а система насчитывает 27 известных лун. Среди них выделяются три группы: крупные луны, небольшие внутренние спутники и нерегулярные внешние спутники. Титания, крупнейшая луна Урана, состоит наполовину из камня и наполовину из льда. Её поверхность — это уникальное сочетание древних кратеров, геологических разломов и возможных признаков криовулканизма.

Ледяные луны привлекают внимание ученых своей способностью потенциально поддерживать жизнь. Европа, спутник Юпитера, считается ярким примером. Подо льдом толщиной 30 км находится океан глубиной около 100 км, который остается жидким благодаря теплу, выделяемому приливными взаимодействиями с Юпитером. Подобные условия, как и на Земле в глубоководных гидротермальных источниках, могут быть пригодными для жизни.

Долгие десятилетия наши знания о внешней Солнечной системе основывались на данных зондов Voyager и Pioneer. Эти миссии, проведенные более 40 лет назад, использовали технологии, которые теперь кажутся примитивными. NASA планирует отправить новый зонд к Урану, оснащенный современными системами, чтобы глубже изучить его ледяные луны.

Группа ученых из Института геофизики Техасского университета разрабатывает новый метод для обнаружения подповерхностных океанов, опираясь только на высокоточные камеры. Они предлагают анализировать изображения лун на наличие колебаний при вращении. По амплитуде таких колебаний можно определить состав внутренней структуры — лёд, вода или камень.

Согласно их расчетам, если, например, луна Ариэль отклоняется примерно на 100 метров, это может указывать на океан толщиной до 160 км, покрытый льдом в 30 км. Этот метод позволит не только подтвердить наличие океанов, но и задать направление для будущих миссий, обеспечив максимальную научную отдачу.

Уточнения

Ура́н — планета Солнечной системы, седьмая по удалённости от Солнца, третья по диаметру и четвёртая по массе.

