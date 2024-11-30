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Новый метод защиты Земли: как рентгеновские импульсы отклоняют астероиды

1:37
Наука

Исследователи из Национальной лаборатории Сандии разработали новую стратегию защиты Земли от астероидных угроз. Они доказали, что рентгеновские импульсы, генерируемые в лаборатории, способны нагревать поверхность астероида, вызывая испарение материала, что изменяет его траекторию. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Physics.

Метеорит
Фото: Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Метеорит

Эксперименты проводились на двух макетах астероидов, созданных из кварца и кремнезема. В условиях вакуума рентгеновские импульсы разрушали поверхность макетов, формируя газовый шлейф, который снижал их скорость на 70 м/с. Исследование подтвердило, что подобный подход может отклонить астероид диаметром до 4 километров.

"Эта технология предлагает эффективный способ защиты планеты от астероидов", — отмечают ученые.

Предложенный метод становится альтернативой ударному способу, который ранее использовала миссия DART для изменения траектории астероида Диморфос. В отличие от удара, рентгеновский метод работает быстрее, требует меньше времени на подготовку и может быть особенно эффективным для крупных объектов.

Исследователи планируют расширить эксперименты, изучая, как химический состав астероидов влияет на эффективность технологии. Это открытие может стать важным шагом к созданию надежных способов защиты Земли от катастрофических событий, подобных падению астероида Чиксулуб, уничтожившего динозавров 66 миллионов лет назад.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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