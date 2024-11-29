Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему любимый чай может стать причиной проблем с ЖКТ
Как сделать дрессировку собаки простой и увлекательной
Зимние ошибки ухода за волосами, которые портят их здоровье
Короткая жизнь: три породы кошек, которые нуждаются в особой заботе
Венгрия призывает Евросоюз пересмотреть санкции против России
Почему отключение омывателей фар может быть опасно
Узнайте, как правильное освещение светодиодами ускоряет рост рассады
Почему важно не передерживать куриную грудку в кипятке
Я голодаю и толстею! Как не навредить себе жёсткой диетой, ответила врач

Уникальная симуляция показала, как фотоны "двигаются" в пространстве

1:24
Наука

Исследователи из Университета Бирмингема представили прорывную работу: впервые визуализирована форма фотона, фундаментальной частицы света. Эта задача, долгое время считавшаяся невозможной, стала реальностью благодаря созданной математической модели взаимодействия света и материи. Результаты опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Студент проводит наблюдение через микроскоп
Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Студент проводит наблюдение через микроскоп

Фотон, обладая волновыми и корпускулярными свойствами, всегда вызывал сложности в описании. Новый подход ученых позволил преобразовать эту двойственную природу в вычисляемую модель. Они исследовали фотоны, испускаемые наночастицами кремния.

"Мы смогли создать изображение фотона — это настоящий прорыв для физики," — подчеркнул физик Бен Юэн, один из авторов исследования. Его коллега, физик Ангела Деметриаду, добавила: "Геометрия и оптические характеристики материала оказывают влияние на форму фотона, его цвет и даже вероятность существования."

Симуляция, основанная на новой модели, показала "градиенты интенсивности" электромагнитного поля вокруг фотона и описала его траекторию с момента излучения. Эти результаты не только расширяют понимание природы света, но и открывают перспективы для создания более чувствительных оптических технологий.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Почему стоит задуматься об удалении филлеров?
Красота и стиль
Почему стоит задуматься об удалении филлеров? Аудио 
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Авто
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания Аудио 
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Садоводство, цветоводство
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной Аудио 
Популярное
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол

Бутерброды со шпротами — быстрый и вкусный способ сделать перекус, который порадует не только вас, но и ваших гостей.

Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев Тест вне лаборатории запросто обнаружит бактерии в жидкостях от воды до мочи Игорь Буккер Оружие из будущего. Российская ракетная система Орешник — чудо современной науки Дмитрий Плотников
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Последние материалы
Почему отключение омывателей фар может быть опасно
Уникальная симуляция показала, как фотоны "двигаются" в пространстве
Узнайте, как правильное освещение светодиодами ускоряет рост рассады
Почему важно не передерживать куриную грудку в кипятке
Я голодаю и толстею! Как не навредить себе жёсткой диетой, ответила врач
Блогер Айза рассказала: её младший сын уверен, что у всех детей папы сидели в тюрьме
В центре Гамалеи разрабатывают уникальные антитела против ВИЧ
В России допустили повышение возраста молодежи до 60 лет
Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника
Новая гипотеза происхождения жизни: секреты углеродных циклов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.