Сильных морозов в Москве в декабре не будет

В Москве на следующей неделе ожидаются изменения в погоде. По словам Татьяны Поздняковой, главного специалиста агентства "Метеоновости", 2 и 3 декабря пройдут без осадков, а атмосферное давление останется повышенным.
Температура на эти дни сохранится на уровне выходных, 30 ноября и 1 декабря, сообщает Москва 24.
Но уже 4 декабря начнутся снегопады и похолодание. Как отмечает Позднякова, во второй половине недели температура воздуха в Москве будет в основном отрицательной. Ночью ожидается до -6 градусов, а днем — от -1 до -6 градусов. Однако сильных морозов в декабре москвичи могут не бояться.
Эксперт также подчеркнула, что декабрь в целом обещает быть теплее обычного. По предварительным данным, месяц будет с положительной температурной аномалией, а значительных снегопадов пока не ожидается. Лёд на городских катках сохранится — его растопить не успеет даже мягкая "европейская зима", которая продержится до 2-3 декабря.
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