Сильных морозов в Москве в декабре не будет

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

В Москве на следующей неделе ожидаются изменения в погоде. По словам Татьяны Поздняковой, главного специалиста агентства "Метеоновости", 2 и 3 декабря пройдут без осадков, а атмосферное давление останется повышенным.

Фото: Wikimedia Commons by Jciosek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ снежная шапка на кровле

Температура на эти дни сохранится на уровне выходных, 30 ноября и 1 декабря, сообщает Москва 24.

Но уже 4 декабря начнутся снегопады и похолодание. Как отмечает Позднякова, во второй половине недели температура воздуха в Москве будет в основном отрицательной. Ночью ожидается до -6 градусов, а днем — от -1 до -6 градусов. Однако сильных морозов в декабре москвичи могут не бояться.

Эксперт также подчеркнула, что декабрь в целом обещает быть теплее обычного. По предварительным данным, месяц будет с положительной температурной аномалией, а значительных снегопадов пока не ожидается. Лёд на городских катках сохранится — его растопить не успеет даже мягкая "европейская зима", которая продержится до 2-3 декабря.