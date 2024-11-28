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Фареры и Исландия заселены разными группами викингов, их генофонды не смешивались

3:02
Наука

Викинги сыграли ключевую роль в заселении Северной Атлантики, однако недавние исследования показали, что популяции, основанные ими на Фарерских островах и в Исландии, имели разные генетические корни.

долина викингов
Фото: Wikimedia Commons by יעקב, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
долина викингов

Фарерцы происходят от более разнообразной группы мужчин, пришедших из различных скандинавских популяций, тогда как исландцы — от генетически более однородной группы. Более того, генетических следов смешения между этими двумя популяциями после их колонизации обнаружено не было.

Фарерские острова — архипелаг из 18 небольших островов в Северной Атлантике, расположенный между Норвегией, Исландией и Шотландией. Исторически считалось, что они были заселены викингами около 800 года н. э., однако радиоуглеродный анализ и современные исследования генетики указывают на более ранние волны заселения.

Например, в археологических отложениях, датируемых 500 годом н. э., были обнаружены следы овец и зерна ячменя. Учёные полагают, что первые поселенцы могли прибыть из Британских островов между 50 и 300 годами н. э., что на несколько столетий раньше прихода викингов.

Команда доцента Кристофера Тиллквиста из Луисвилльского университета изучила генетический материал 139 мужчин с Фарерских островов, определив их гаплогруппы и сравнив с данными 412 мужчин из Норвегии, Швеции, Дании, Исландии и Ирландии. Был разработан новый метод анализа "Мутационное расстояние от модального гаплотипа", который позволил выявить "эффект основателя" — генетическое разнообразие, потерянное в результате колонизации небольшой группой людей.

Результаты показали, что фарерцы имеют генетический профиль, схожий с более широкой скандинавской популяцией, тогда как исландцы оказались генетически более однородными. Это указывает на то, что Фареры были заселены представителями разных скандинавских групп, а Исландия — более узкой группой переселенцев.

Учёные предполагают, что на каждом драккаре, плывущем в Северную Атлантику, были представители разных генетических групп, что делало экспансию викингов более сложной, чем считалось ранее. Несмотря на географическую близость Исландии и Фарерских островов, между их жителями не происходило генетического смешения после заселения.

"Наши результаты показывают, что история викингов намного сложнее, чем описано в учебниках. Мы видим, как отдельные пути колонизации раскрывают новую сторону их исследований", — отметил доктор Тиллквист.

Эти выводы, опубликованные в журнале Frontiers in Genetics, добавляют новые детали к пониманию скандинавской экспансии и генетического наследия жителей Северной Атлантики.

Уточнения

Фаре́рские острова́ Фаре́ры (фар. Føroyar [Фёройар] «Овечьи острова»; дат. Færøerne, норв. Færøyene, др. исл. Færeyjar [Фэрёяр]) — автономный регион и группа островов в северной части Атлантического океана между Шотландией (Шетландскими островами) и Исландией.

Исла́ндия (исл. Ísland, МФА:  — «страна льдов» или «ледяная страна») — островное государство, расположенное на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана (к северо-западу от Великобритании).

Драккар (норв. Drakkar, от древнескандинавского Dreki — «дракон») — узкая парусно-гребная ладья викингов, с высоко поднятыми носом и кормой. 

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