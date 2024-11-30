Сети, пруды и каналы: как древние ловушки работали 4000 лет назад

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Около 4000 лет назад охотники-собиратели в Центральной Америке построили сложную сеть каналов и прудов, предназначенных для ловли рыбы.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Раскопки

Эти древние сооружения могли обеспечивать морепродуктами до 15 000 человек ежегодно. По данным исследования, это самая старая известная система такого рода в регионе.

Рыбные ловушки расположены на территории современного Белиза, в заповеднике «Кривое дерево». Они занимают площадь почти 40 квадратных километров.

Система включает 167 траншей и 60 прудов, что стало известно благодаря изучению снимков, и данных с дронов, собранных в 2017 году.

В 2019 году исследователям удалось осушить заболоченные каналы из-за засухи, что позволило взять образцы для радиоуглеродного анализа.

Результаты показали, что система была построена между 2200 и 1900 годами до н. э., задолго до появления цивилизации майя.

"Находка стала неожиданностью. Никто не предполагал, что охотники-собиратели могли создавать столь масштабные инфраструктурные проекты", — отметила Элеонора Харрисон-Бак, антрополог из Университета Нью-Гэмпшира.

Строительство системы совпало с засухой, из-за которой постоянные водно-болотные угодья превратились в сезонные. Весной паводковые воды затапливали каналы, и рыба могла свободно плавать. Однако летом, когда вода отступала, рыба оставалась в прудах, где её легко было поймать.

Исследование опровергло предположение о том, что местные жители в тот период всё больше полагались на сельское хозяйство.

В каналах не нашли пыльцы кукурузы, но обнаружили остатки устойчивых к засухе растений, таких как амарант. Система, построенная охотниками-собирателями, вероятно, использовалась потомками майя около 3000 лет назад.

Это могло способствовать как ежегодным собраниям, так и постепенному переходу к оседлому образу жизни. Как отмечают учёные, интенсивное освоение ландшафта могло сыграть важную роль в развитии цивилизации майя.

Хотя каналы сегодня заполнены отложениями, они продолжают работать: местные жители до сих пор используют их для ловли рыбы в засушливый сезон.

Уточнения

Охо́тники-собира́тели — люди, добывающие пропитание охотой на животных, рыболовством и собирательством. Общество охотников и собирателей характеризуется присваивающей экономикой (присваивающее хозяйство) и высокой кочевой мобильностью. Ситуация кардинально изменилась после так называемой неолитической революции,(переход к возделыванию сельхозкультур, скотоводство).



