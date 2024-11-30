Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономный отдых: как сэкономить до 20% на путевках в санатории
Нанороботы против вирусов: будущее профилактики респираторных инфекций
Как воспитать щенка без ошибок: пошаговое руководство для хозяев
Почему нельзя игнорировать сигнал о пустом баке
Телевизор и речь ребёнка: почему мультфильмы тормозят развитие
Как не ошибиться при замене свечей зажигания
Общие симптомы недомогания: когда стоит обратиться к ветеринару
Как без спорта похудеть за месяц? Чемпионы мира раскрыли секрет
Передержка с воспитанием: советы, чтобы избежать разочарования

Сети, пруды и каналы: как древние ловушки работали 4000 лет назад

2:31
Наука

Около 4000 лет назад охотники-собиратели в Центральной Америке построили сложную сеть каналов и прудов, предназначенных для ловли рыбы.

Раскопки
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Раскопки

Эти древние сооружения могли обеспечивать морепродуктами до 15 000 человек ежегодно. По данным исследования, это самая старая известная система такого рода в регионе.

Рыбные ловушки расположены на территории современного Белиза, в заповеднике «Кривое дерево». Они занимают площадь почти 40 квадратных километров.

Система включает 167 траншей и 60 прудов, что стало известно благодаря изучению снимков, и данных с дронов, собранных в 2017 году.

В 2019 году исследователям удалось осушить заболоченные каналы из-за засухи, что позволило взять образцы для радиоуглеродного анализа.

Результаты показали, что система была построена между 2200 и 1900 годами до н. э., задолго до появления цивилизации майя.

"Находка стала неожиданностью. Никто не предполагал, что охотники-собиратели могли создавать столь масштабные инфраструктурные проекты", — отметила Элеонора Харрисон-Бак, антрополог из Университета Нью-Гэмпшира. 

Строительство системы совпало с засухой, из-за которой постоянные водно-болотные угодья превратились в сезонные. Весной паводковые воды затапливали каналы, и рыба могла свободно плавать. Однако летом, когда вода отступала, рыба оставалась в прудах, где её легко было поймать.

Исследование опровергло предположение о том, что местные жители в тот период всё больше полагались на сельское хозяйство.

В каналах не нашли пыльцы кукурузы, но обнаружили остатки устойчивых к засухе растений, таких как амарант. Система, построенная охотниками-собирателями, вероятно, использовалась потомками майя около 3000 лет назад.

Это могло способствовать как ежегодным собраниям, так и постепенному переходу к оседлому образу жизни. Как отмечают учёные, интенсивное освоение ландшафта могло сыграть важную роль в развитии цивилизации майя.

Хотя каналы сегодня заполнены отложениями, они продолжают работать: местные жители до сих пор используют их для ловли рыбы в засушливый сезон.

Уточнения

Охо́тники-собира́тели — люди, добывающие пропитание охотой на животных, рыболовством и собирательством. Общество охотников и собирателей характеризуется присваивающей экономикой (присваивающее хозяйство) и высокой кочевой мобильностью. Ситуация кардинально изменилась после так называемой неолитической революции,(переход к возделыванию сельхозкультур, скотоводство).
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Единственное животное на Земле, которое не дышит
Наука и техника
Единственное животное на Земле, которое не дышит Аудио 
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Туризм
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход Аудио 
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев Тест вне лаборатории запросто обнаружит бактерии в жидкостях от воды до мочи Игорь Буккер Оружие из будущего. Российская ракетная система Орешник — чудо современной науки Дмитрий Плотников
Новые сорта клубники, которые изменят ваш урожай
Почему садоводы сами вредят своей земле и как это исправить
Иностранцы в России: новые правила пересечения границы
Иностранцы в России: новые правила пересечения границы
Последние материалы
Нанороботы против вирусов: будущее профилактики респираторных инфекций
Как воспитать щенка без ошибок: пошаговое руководство для хозяев
Почему нельзя игнорировать сигнал о пустом баке
Телевизор и речь ребёнка: почему мультфильмы тормозят развитие
Как не ошибиться при замене свечей зажигания
Общие симптомы недомогания: когда стоит обратиться к ветеринару
Как без спорта похудеть за месяц? Чемпионы мира раскрыли секрет
Передержка с воспитанием: советы, чтобы избежать разочарования
Угроза на тарелке: почему монодиеты стоит избегать
Оптимальный план для вашего огорода: что сажать после огурцов?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.