Липовые исследования подрывают доверие к науке

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Когда Рене Аквариус, нейробиолог из Медицинского центра университета Радбауд, приступил к изучению потенциальных методов лечения инсульта, он столкнулся с неожиданной проблемой. Вместо ожидаемых 50-60 исследований по теме геморрагического инсульта он нашёл около 600 статей.

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При детальном анализе многие из них оказались подозрительными: дублированные изображения и сомнительные данные подорвали доверие к их научной ценности. Это поставило под угрозу его планы провести систематический обзор — метод, позволяющий обобщить результаты нескольких исследований для более точных выводов.

Как пишет издание Science, Аквариус приостановил проект, чтобы оценить масштаб проблемы. По его словам, систематические обзоры теряют значимость из-за ненадёжных данных. Его команда обнаружила более 690 подозрительных статей за последние 10 месяцев, включая 130 только за последние четыре недели.

Основными источниками таких работ могут быть так называемые "бумажные фабрики", компании, которые производят поддельные научные статьи. По некоторым оценкам, до 15% всех публикаций могут быть фальсифицированными.

С похожими трудностями столкнулся Андреас Волдстад из Оксфордского университета, изучавший влияние практик осознанности на отношения. Из 28 исследований, которые он планировал включить в обзор, шесть оказались подозрительными: результаты этих работ были в 10-20 раз выше ожидаемых, а текст содержал следы автоматического перевода. Чтобы сохранить прозрачность, Волдстад добавил анализ, исключивший сомнительные статьи, что отсрочило публикацию на несколько месяцев.

Ещё один пример — исследование Отто Каллиокоски из Копенгагенского университета. Его анализ 600 статей по моделированию депрессии у крыс показал, что 19% из них содержат фальсифицированные изображения. Эти работы не только искажают научные данные, но и могут существенно повлиять на выводы систематических обзоров.

Международные организации, такие как "Кокран", и исследовательские группы предлагают инструменты для фильтрации недостоверных статей, включая контрольные списки и руководства. Однако эти методы плохо подходят для анализа сотен работ, как это требуется в доклинических исследованиях.

Торстен Рэколл из берлинского Института здоровья планирует разработать инструмент для систематических обзоров, включающий блок-схему с контрольными точками. Но пока проект не имеет финансирования, и его реализация может занять годы.

Сомнительные статьи поднимают серьёзные вопросы о влиянии фальсификаций на уже опубликованные обзоры и доверие к науке в целом. Ананда Зеас-Сигуэнса из Государственного университета Наварры, которая столкнулась с проблемными статьями в своём исследовании мероприятий по предотвращению одиночества, признаётся, что этот опыт подорвал её веру в прозрачность науки.

Уточнения

«Кокран» (или «Кокрейн», англ. Cochrane), ранее — «Кокрановское сотрудничество» (англ. Cochrane Collaboration), — международная некоммерческая организация, изучающая эффективность методов лечения при помощи доказательной медицины.

