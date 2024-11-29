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Кровавая эпоха: как викинги переписали историю Англии

2:14
Наука

Во время так называемой "второй эпохи викингов" Англия подвергалась частым нападениям скандинавов.

Frank Dicksee - Vikings Heading for Land
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frank_Dicksee_-_Vikings_Heading_for_Land.jpg by Frank Bernard Dicksee
Frank Dicksee - Vikings Heading for Land

Этот период начался с поражения англичан в битве при Малдоне в 991 году и завершился завоеванием страны датчанами спустя 25 лет.

Среди ярких фигур той эпохи — Свейн Вилобородый, Кнуд Великий, Этельред "Неразумный" и Эмма Нормандская.

Но одной из самых выдающихся личностей был Торкель Высокий, чья жизнь стала примером невероятного успеха военачальника викингов.

  • К началу XI века Торкель возглавлял армию, которая оставила разрушительный след в Англии.

Его путь начался в 1009 году с вторжения, зафиксированного в "Англосаксонской хронике" и других источниках. Войско Торкелла, состоявшее из отрядов Норвегии и Швеции, громило южные и восточные земли Англии, получая богатые дани.

  • Ключевым эпизодом стал захват архиепископа Кентерберийского Эльфеаха в 1012 году.

Несмотря на договор о перемирии, архиепископ был убит в пьяной драке из-за отказа заплатить выкуп. Этот инцидент привел к распаду армии Торкелла, а её остатки стали служить королю Этельреду. За это Торкель и его люди получили регулярное содержание за счет нового налога — херигельда.

  • Однако в 1013 году ситуация изменилась: Свейн Вилобородый прибыл с намерением завоевать Англию.

Торкель сопротивлялся, но Англия пала, а Этельред бежал в Нормандию. Только внезапная смерть Свейна позволила Этельреду вернуться.

В дальнейшем Торкель продолжал сотрудничать с Этельредом, но к 1015 году перешел на службу к Кнуду.

После победы Кнуда над англосаксами Торкель стал графом Восточной Англии, а затем был назначен правителем Дании. Его военные достижения и политическое влияние укрепили власть Кнуда.

К моменту смерти около 1023 года Торкель был одним из самых могущественных людей в Северной Европе.

Уточнения

Эпоха викингов — период раннего Средневековья с VIII по XI века. В этот период жители Скандинавии, известные в Европе как норманны или викинги, совершали набеги на сопредельные государства, устанавливали торговые отношения с государствами Ближнего Востока и Средней Азии и расселялись на широком пространстве от Восточной Европы до Северной Америки и Гренландии.  

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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