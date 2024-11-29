Сокровища испанского флота: тайны века раскрываются

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Недавно власти Флориды обнаружили 37 золотых монет, украденных из коллекции сокровищ с испанских кораблей, затонувших в 1715 году у побережья штата.

Фото: Wikimedia Commons by Olevy is licensed under Public domain золотые монеты

Эти монеты, общей стоимостью более 1 миллиона долларов, были частью груза, который испанцы перевозили из Америки в Европу для финансирования военных кампаний.

24 июля 1715 года флот из 12 кораблей вышел из Гаваны, но столкнулся с ураганом у берегов Флориды. Одиннадцать судов затонули, унеся жизни сотен людей и оставив под водой огромные богатства.

Спустя века артефакты с места крушения были обнаружены спасателями, среди которых семья Шмитт. Они заявили о находке 51 золотой монеты и цепочки длиной более 12 метров, однако часть сокровищ скрыли.

В ходе расследования выяснилось, что Эрик Шмитт из компании Booty Salvage Inc. намеренно прятал монеты, чтобы заинтересовать инвесторов, а также продавал их на аукционах.

Совместные усилия Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды и ФБР позволили вернуть 37 из 50 украденных монет.

Оставшиеся 13 всё ещё находятся в розыске, а найденные экземпляры будут переданы их законным владельцам.

Уточнения

Вое́нно-морски́е си́лы Испа́нии (исп. Armada Española — Испа́нская арма́да) — один из видов вооружённых сил Испании. Испанские конкистадоры активно колонизировали Америку; после того, как на американских территориях была утверждена власть короля, испанцы сосредоточились на добыче и экспорте золота и серебра, вывозя на своих галеонах тонны золота и драгоценностей для своего короля.

